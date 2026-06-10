CGTN Español presenta página especial “Gran Travesía”

CGTN Español presenta la nueva página especial Gran Travesía, en donde encontrarán una selección de los reportajes más destacados sobre la China actual: historias que muestran los lazos de amistad entre China y América Latina, junto con series que retratan la transformación y la vida cotidiana del país.

Recomendamos Donde los Sueños se Hacen Realidad, un documental que explora los lazos de amistad y cooperación entre China, Brasil y Perú.

La voz del Este, desde hace cinco mil años, ha resonado por el mundo a través de pensadores y grandes descubrimientos. La sabiduría de filósofos inmortales de China no deja de dar forma a una nueva comunidad, más sensata, más innovadora y de mayor integridad moral.

A través de cinco protagonistas —un educador, un cineasta, un ejecutivo empresarial, una bailarina y un académico— el documental muestra cómo la diplomacia pueblo a pueblo, los intercambios culturales y la complementariedad económica han fortalecido las relaciones entre China y América Latina.

Con un enfoque cálido y profundo, el filme refleja el espíritu de amistad sincera y desarrollo compartido que caracteriza este vínculo histórico.

Diversidad de coloridos e interesantes contenidos

Además, no pierdan Huellas en la trayectoria, serie documental que les invita a recorrer China a través de las vivencias de personas de otros países que han encontrado aquí oportunidades, inspiración y vínculos que han transformado sus vidas y las de la comunidad.

Desde la búsqueda de un creador de contenido mexicano entre los esfuerzos de conservación del río Yangtsé hasta la dedicación de un académico ghanés en el corazón de la innovación agrícola; desde el crecimiento personal y profesional de un joven peruano en el Puerto de Libre Comercio de Hainan hasta el diálogo creativo de un ceramista español en Jingdezhen, pasando por la experiencia de una creadora de contenido guatemalteca que descubre en la ópera Huangmei y en las historias tradicionales una singular sabiduría sobre la convivencia y la armonía social.

Economía, ciencia, cultura, ecología y pensamiento jurídico se entrelazan en relatos reales que muestran los múltiples rostros de la China contemporánea. Les invitamos a seguir estas huellas y descubrir, a través de las trayectorias de protagonistas de diferentes orígenes, una China cercana, diversa y llena de historias por contar.

Gran Travesía, es una ventana para descubrir China desde dentro. Descubran y compártanla.

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