Cañitas, el “Callejón del Diablo” y otras aterradoras leyendas que esconden las calles de CDMX

Previo al Día de Muertos y en medio de todo el misterio que rodea a las almas en el mundo terrenal, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) nos echamos un clavado en las principales leyendas que existen en la Ciudad de México (CDMX), por entre la inmensidad de esta gran urbe, más de una historia ha provocado el escalofrío de los capitalinos.

A continuación te presentamos tres de las leyendas más famosas que tiene la CDMX, las cuatro con referencias en la arquitectura o las calles de la ciudad, pues a lo largo de los años, los muros, árboles y el suelo del antes llamado "Distrito Federal" esconde todo tipo de anécdotas que vale la pena recordar.

¿Dónde está el “Callejón del Diablo” en CDMX y cuál es su leyenda?

Una de las historias más famosas es la del "Callejón del Diablo", un estrecho callejón ubicado en el sur de la Ciudad de México, concretamente en la colonia Mixcoac, que esconde un pasado y una energía que muchos describen como triste y densa.

Esta solía ser una calle plagada de árboles y muy sombría, y la principal leyenda señala que, hace muchos años, un joven firmó entre las sombras y la luz de la luna, un pacto con un ente extraño con el que terminó vendiendo su alma. La maldición se le adjudicó al diablo y miles de ciudadanos señalan haber vivido experiencias terroríficas en esta solitaria calle.

Otra historia relata que un joven temerario retó las leyendas de este callejón y se adentró entre la oscuridad para demostrar que no había nada, hasta que vio una sombra detrás de un árbol que comenzó a crecer hasta ver una figura infernal, de la cual no habría podido escapar.

¿Cuál es la historia de Cañitas?

En la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra la casa de "Cañitas", famosa gracias a Carlos Trejo, quien escribió las actividades paranormales que vivió en la década de los 80 junto a su familia.

Se encuentra en el número 51 de la calle Popotla y fue ahí donde Trejo y su familia vivieron una posesión demoniaca, luego de querer contactar con el alma de una expareja de su hermana Norma, quien murió en un accidente.

Uno de los acompañantes habría sido poseído y convulsionó hasta escupir espuma, por lo que, desde entonces, actividades paranormales empezaron a suceder e incluso llegaron a vincular fallecimientos de al menos una decena de personas, sin que esto pudiera ser confirmado.

"Cañitas" es muy famosa por cómo se plasmó en un libro y en una eventual película, por lo que probablemente ya habías escuchado sobre "la casa más embrujada de México".

¿Qué pasó en la Isla de las Muñecas en Xochimilco?

Otra de las historias más conocidas se encuentra en el lago de Xochimilco, muy famosa durante los tradicionales paseos en trajineras, pues se trata de la "Isla de las Muñecas", un lugar que transmite una vibra tenebrosa y que tiene que ver con actividades paranormales que habría sufrido el vigilante de una casa varios años atrás.

Cuenta la leyenda que Don Julián presenció la muerte de una pequeña niña en la orilla del lago, por lo que intentó por todos sus medios salvarle la vida. Al fracasar y jamás descubrir las causas de su fallecimiento, empezó a vivir atormentado y aseguró que el espíritu de la niña había poseído una de las muñecas.

Isla de las Muñecas (Ciudad de México) pic.twitter.com/N2aVLX3qaL — Rafa ♥️💛❤️⭐⭐ (@Rafael62216298) October 30, 2023

En su intento por alejar este espíritu, Don Julián colgó todo tipo de muñecas en la isla hasta que, según él, todas acabaron poseídas. Esta persona se recluyó en su casa y empezó a vivir solamente rodeado de sus muñecas, hasta que un día apareció sin vida en el mismo lugar que la niña.

Esta leyenda es una de las más populares debido a que la zona puede ser visitada y las muñecas se pueden ver desde muy cerca; sin embargo, no deja de ser una de las varias historias tenebrosas que esconde la CDMX.

