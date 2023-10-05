¿Las lunas de octubre son las más bonitas? Conoce las razones científicas

Llegó la estación del año en la que las noches son más largas que los días, nos referimos al otoño y como parte de los espectáculos de este mes la Luna se vuelve protagonista, pues hay quien considera que son las lunas de octubre las más bonitas.

Esto se debe a que el eje de la Tierra se inclina hacia el sol, lo que hace que la luz del sol llegue a la Tierra en un ángulo más oblicuo.

¿Por qué las lunas de octubre son las más bonitas?

La creencia de que las lunas de octubre son las más bonitas se debe a una ilusión óptica, así es según la doctora Giannina Dale Mese Zavala de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La doctora Dale Mese Zavala explica que la órbita de la luna es elíptica, lo que significa que su distancia con respecto a la Tierra varía. Cuando la luna está más cerca de la Tierra, en el perigeo, se ve más grande que cuando está más lejos, en el apogeo.

Sin embargo, la diferencia de tamaño entre la luna en el perigeo y la luna en el apogeo es solo del 14%. Este cambio es demasiado pequeño para ser percibido por el ojo humano.

La luna se ve más grande cuando está cerca del horizonte

La doctora Dale Mese Zavala también explica que la luna se ve más grande cuando está cerca del horizonte. Esto se debe a que la luna está proyectada sobre una superficie más grande, como el océano o un campo.

Sin embargo, esta ilusión óptica también es muy pequeña. Si tomamos una foto de la luna desde diferentes puntos de referencia, veremos que su tamaño no cambia.

Por lo tanto, la creencia de que las lunas de octubre son las más bonitas es solo una ilusión óptica. La luna se ve igual en cualquier momento del año. La luna se ve igual en cualquier momento del año.

Calendario lunar de octubre 2023

En el mes de octubre vamos a disfrutar de cuatro fases lunares hasta llegar a la luna llena:

6 de octubre: Cuarto menguante

14 de octubre: Luna nueva

22 de octubre: Cuarto creciente

28 de octubre: Luna llena

No olvides que el próximo sábado 14 de octubre podremos disfrutar del evento astronómico más esperado del año, nos referimos al eclipse solar anular, mismo que será la antesala del eclipse total de Sol que se apreciará en México el 8 de abril de 2024

