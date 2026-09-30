Seguro has escuchado alguna vez el comentario sobre las sopas instantáneas y el supuesto contenido de plástico en sus componentes principales y lo "dañino" que son para el cuerpo, etc., pues un estudio revela algo muy importante para este producto que es común en el consumo y te dejamos los detalles.

Estudio revela qué contienen las sopas instantáneas y si es verdad que tienen plástico

Durante años ha circulado el persistente mito urbano de que las sopas instantáneas están fabricadas con plástico o que se quedan pegadas en el intestino durante días, una creencia que la ciencia y los análisis oficiales se han encargado de desmentir.

En realidad, estos productos están compuestos principalmente por carbohidratos, además de contener porcentajes específicos de proteínas y grasas. Sin embargo, el verdadero peligro o foco de atención no radica en su textura, sino en los resultados del estudio de calidad realizado por la Profeco que analizó 34 productos diferentes en el mercado.

TAMBIÉN LEE: ¿Es malo calentar comida en el microondas en envases de unicel?

Las pruebas científicas y de laboratorio evaluaron el contenido neto, la información comercial declarada, el aporte energético, los perfiles nutrimentales y los niveles de sodio, entre otros indicadores clave.

Los hallazgos revelaron muestras que incumplieron con el contenido neto que prometen al consumidor, así como productos cuyos niveles de grasa superaron los valores declarados en sus etiquetas, por lo que la sugerencia es que pongas atención a la barra nutrimental.

Esto es lo que encontraron en los componentes de algunas sopas instantáneas

Lejos de las leyendas urbanas sobre materiales sintéticos, el análisis de las autoridades competentes demuestra que el consumo de estas sopas representa un reto nutricional debido a sus altas concentraciones de sodio y su perfil calórico, factores que exigen una revisión minuciosa por parte de quienes las incorporan habitualmente en su dieta.

La investigación detalla que, si bien no se trata de plástico digerido, el impacto en la salud metabólica es real cuando se abusa de su ingesta sin atender las advertencias.

