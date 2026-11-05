Son buscados por Estados Unidos. Sus nombres y rostros ahora forman parte de una lista de criminales en la mira del gobierno, el cual para detenerlos ofreció una recompensa millonaria. Los tres hombres buscados son señalados como miembros de la organización del Tren de Aragua.

Esta organización criminal de Venezuela llegó a la Ciudad de México (CDMX) para controlar la trata de personas, principalmente de mujeres, a quienes obliga a ejercer la prostitución.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre búsqueda de tres hombres ubicados como líderes prófugos del Tren de Aragua, designada por el presidente de ese país, Donald Trump, como organización terrorista extranjera.

¿Quiénes son los tres líderes del Tren de Aragua prófugos?

Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, de 48 años. La recompensa ofrecida aumenta de hasta 4 millones de dólares a hasta 20 millones de dólares

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, de 37 años. la recompensa ofrecida aumenta de hasta 5 millones de dólares a hasta 15 millones de dólares

Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, de 44 años. EU ofrece una nueva oferta de recompensa de hasta $15 millones de dólares

Rewards up to combined $50M for three Tren de Aragua leaders following Homeland Security Task Force investigationhttps://t.co/HIbfuYAhF6 pic.twitter.com/x2TRHqnkXf — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 5, 2026

Líderes del Tren de Aragua prófugos, ¿de qué son acusados?

Según las acusaciones del gobierno estadunidense, los tres enfrentan cargos de conspiración para proporcionar y brindar apoyo material a Tren de Aragua.

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo” figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y también enfrenta cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como de distribución internacional de cocaína.

Según documentos judiciales, Romero es el actual líder de Tren de Aragua y dirige las operaciones del grupo, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal de oro en Venezuela y los asesinatos.

Mosquera Serrano y Rivas Núñez son sus subordinados; Mosquera Serrano supervisa las operaciones de la organización en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, mientras que Rivas Núñez las supervisa en Venezuela.

Mosquera Serrano también figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y ha dirigido múltiples actos de violencia que incluyen robo, extorsión y secuestro.

“Yohan José Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez han desempeñado un papel fundamental en la dirección y expansión de las operaciones del Tren de Aragua en todo el hemisferio occidental. El Tren de Aragua siembra violencia, miedo e inestabilidad dondequiera que opera. Que no quepa duda: la DEA no escatimará esfuerzos para identificar, desarticular y desmantelar esta red criminal”, declaró Terrance Cole, de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El agente especial a cargo Jason Hudson de la oficina del FBI en Houston señaló que Giovanni Mosquera Serrano es uno de los diez fugitivos más buscados del FBI porque junto con “Petrica”, “Juancho” y el Tren de Aragua, “están acusados ​​de una larga lista de delitos que incluyen asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y explotación sexual, y operaciones ilegales de extracción de oro".

El 29 de julio de 2026, una acusación formal sustitutiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas imputó a Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez por conspiración para proporcionar, proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización de narcotráfico internacional.

Mosquera Serrano también fue acusado de distribución internacional de cocaína y conspiración para la distribución internacional de cocaína.

VIDEO: así mataron “Niño Guerrero”,líder del Tren de Aragua

En junio de 2026, fue asesinado Hector Rusthenford Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua y el presidente Trump compartió un video del momento en que lo atacaron desde el aire.

“El Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió el presidente norteamericano en Truth Social.