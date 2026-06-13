Impactante VIDEO: Matan desde el aire a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que este viernes fue asesinado Hector Rusthenford Guerrero Flores, apodado "Niño Guerrero", líder de cártel llamado Tren de Aragua.

El Tren de Aragua ha sido considerada una organización criminal de Venezuela que incluso opera en la Ciudad de México (CDMX) para controlar la trata de personas, principalmente de mujeres, a quienes obliga a ejercer prostitución.

"El Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", escribió el presidente norteamericano en Truth Social.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

¿Quién era "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua?

El presidente Trump aseguró que "los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar", pero ¿quién era "Niño Guerrero" y por qué era un criminal buscado por Estados Unidos?

Hector Rusthenford Guerrero Flores nació en Maracay, Venezuela. La importancia para detenerlo era grande que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones de dólares por información para detenerlo.

El Tren de Aragua nació como una pandilla carcelaria en el estado Aragua de Venezuela, pero se convirtió en una organización criminal transnacional que era liderada por este sujeto.

"Niño Guerrero" estuvo encarcelado en la prisión de Tocorón en Aragua, pero desde la cárcel hizo crecer la organización al extorsionar a los reclusos y sobornar a los guardias de la prisión hasta asumir el control.

Es acusado por delitos de conspiración para cometer crimen organizado transnacional, incluidos el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas y lavado de dinero.

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