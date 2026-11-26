Ganó un millón de dólares en la lotería de Massachusetts con un boleto de 10 dólares la semana pasada, pero la alegría duró poco. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron el martes 24 de noviembre al salvadoreño Ariel Velásquez-Morales en East Boston, el mismo vecindario donde compró su boleto del sorteo 50X Cashword en un mercado local.

“Parece que se le acabó la suerte”

Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, soltó esa frase al anunciar la captura. La agencia evita aclarar si la noticia del premio alertó a los agentes y tampoco revela dónde lo retiene. Nadie confirma todavía si tiene abogado.

La duda que todos comentan apunta al premio. Velásquez-Morales eligió un pago único en efectivo de 650,000 dólares antes de impuestos, pero nadie sabe qué pasará con ese dinero. En Massachusetts las reglas permiten jugar sin residencia legal; basta con tener al menos 21 años y estar en el estado al comprar.

Una orden pendiente desde 2014

Su historial migratorio explica el arresto. Velásquez-Morales cruzó sin papeles en 2013 por el Valle del Río Grande, Texas, durante el gobierno de Obama. La Patrulla Fronteriza le dio una cita ante un juez y lo liberó con una lista de servicios legales gratuitos. En 2014, un juez ordenó expulsarlo, aunque él siguió en el país más de diez años. Hoy aguarda su deportación bajo custodia.

Redadas más fuertes dentro de EU

El caso ocurre bajo la ofensiva migratoria de Donald Trump y del secretario Mullin. En este segundo mandato, el ICE llevó los arrestos al interior del país: en julio de 2026 retenía a cerca de 66,000 personas, casi un 70% más que un año antes. Aunque Trump cuestionó estas tácticas tras la derrota republicana en las intermedias, el ICE insiste en cumplir las leyes y acelerar las expulsiones.

Con información de ICE y la Lotería Estatal de Massachusetts