“¡Destrozaremos ICE!”: Ella es Peggy Flanagan, la mujer indígena elegida al Senado de EU

“¡Destrozaremos a ICE!”. Esta fue una de las frases que marcaron el discurso de victoria de Peggy Flanagan, la demócrata que hizo historia en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos al convertirse en la primera mujer indígena elegida para ocupar un escaño en el Senado.

Flanagan consiguió la victoria en Minnesota frente a la republicana Michele Tafoya, excomentarista deportiva y presentadora de pódcast. Su triunfo representa un acontecimiento histórico para la representación de las comunidades indígenas en la política estadounidense.

Pero, además de su victoria electoral, la ahora senadora electa llamó la atención por sus declaraciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo al que prometió desmantelar y sustituir por un sistema migratorio distinto.

¿Quién es Peggy Flanagan y de qué comunidad indígena proviene?

Peggy Flanagan es una política demócrata de 47 años y miembro de la White Earth Nation, una nación indígena ubicada en el noroeste de Minnesota.

Su trayectoria política comenzó mucho antes de llegar a la contienda por el Senado. En 2005 se incorporó a la Junta de Educación de Minneapolis, donde permaneció hasta 2009.

Posteriormente, entre 2015 y 2019, formó parte de la Cámara de Representantes de Minnesota. En 2018 fue elegida como compañera de fórmula de Tim Walz para ocupar la vicegubernatura del estado, cargo que desempeñó durante dos periodos.

Además, su trabajo político también ha estado relacionado con temas como la educación, los apoyos a las familias, la alimentación escolar y los derechos de las comunidades indígenas.

¿Por qué Peggy Flanagan quiere desmantelar ICE?

Una de las declaraciones que más llamaron la atención durante su campaña y su discurso de victoria fue su postura contra ICE.

El posicionamiento de Flanagan está relacionado con el operativo migratorio federal realizado en Minnesota durante los primeros meses de 2026, que involucró a miles de agentes y estuvo marcado por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Durante su campaña, la demócrata sostuvo que ICE debía ser desmantelado y reemplazado por un sistema que garantizara la seguridad pública, la dignidad, el debido proceso y la humanidad.

