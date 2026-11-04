¿Quién es Gina Hinojosa? El pasado de la abogada de origen mexicano que le quitó Texas a los republicanos

Gina Hinojosa, abogada demócrata de ascendencia mexicana, arrebató la gubernatura de Texas a Greg Abbott y rompió una sequía de 32 años para su partido. En estas elecciones intermedias, la legisladora destronó al aliado de Donald Trump tras una década en el cargo y se convirtió en la primera persona hispana en encabezar el ejecutivo texano desde 1836 y la primera mujer desde Ann Richards.

En una entrevista con Reuters en julio, Hinojosa advirtió: "Los latinos están sintiendo la presión económica al igual que las familias de todo el país, y en Texas de manera especialmente grave". Con ese mensaje, la próxima gobernadora se convirtió en una rival inesperada frente a uno de los republicanos más conocidos y mejor financiados del país.

De una demanda por lavado de dinero a pelear por la escuela de su hijo

Nacida en McAllen en 1973 y criada en la frontera de Brownsville, trae la política en casa como hija del demócrata Gilberto Hinojosa y de Crisanta Lozano. Cursó un semestre de Derecho en la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi, y se graduó en la Universidad George Washington. Al volver a Austin representó a sindicatos y en 2005 integró el equipo que demandó por lavado de dinero a Tom DeLay, entonces líder republicano en la Cámara de Representantes.

We did it @jamestalarico https://t.co/hKNEOhXO6K — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) November 4, 2026

Su entrada a las boletas llegó en 2012 tras enojarse porque el estado amenazó con quitar fondos y cerrar la escuela de su hijo. Ganó un lugar en la junta escolar de Austin, la presidió en 2015 y en 2016 obtuvo una curul estatal para destinar más impuestos prediales a la educación pública.

Cheques de 1,500 dólares y el voto latino que dio vuelta a la elección

Para vencer a Abbott, apostó al bolsillo y prometió cheques de 1,500 dólares por hogar desde la reserva estatal. Esa oferta, junto al malestar por la inflación, la agenda migratoria de Trump y la guerra con Irán, devolvió el Valle del Río Grande a los demócratas y sumó 400,000 nuevos votantes registrados por Voto Latino, en una jornada donde James Talarico también derrotó a Ken Paxton por el Senado.

Hoy en día, los latinos representan el 40% de la población texana. Con este triunfo, Hinojosa hace historia al convertirse en la primera hispana en liderar el estado, rompiendo además con una sequía de tres décadas para los demócratas, que no ganaban un cargo estatal en Texas desde 1994.