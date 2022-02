AMLO pide diálogo y solución pacífica en Ucrania: “no queremos guerra”

Al ratificar la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció por una salida pacífica a la situación que se vive en aquella región del mundo y confió en que haya diálogo, que no haya guerra y que la gente no sufra.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva. No queremos la guerra en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, expresó este jueves en su conferencia mañanera.

Antes, AMLO ratificó la postura de México con base en la Constitución ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros conflictos exteriores:

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra; México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacifica de las controversias, está en nuestra Constitución, artículo 89, los principios de la política exterior”, argumentó el presidente.

AMLO indicó que la solución pacifica de las controversias es la postura internacional de México “y va a seguir siendo la postura no intervención, la solución pacífica de las controversias”.

#EnLaMañanera | México insta a que Rusia mantenga el diálogo con Ucrania tras ataques que han dejado al menos 40 soldados muertos así lo aseguró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/DxtAzyrytz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2022

México preparado para efectos económicos del conflicto: AMLO

Acerca de los efectos económicos que puede generar la situación en Ucrania, el mandatario dijo que “desde hace algún tiempo estamos preparados para que si aumenta el gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica”.

Y dijo que “ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas; estamos preparados para eso con el fin de que no haya apagones, no falte la luz y que no aumente el precio”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó que su gobierno tiene un plan de actuación ante el aumento del precio de gas por el conflicto que se vive la #Ucrania pic.twitter.com/XayYIAbJof — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2022

En el caso de las gasolinas dijo que hay un subsidio y “aunque aumente el precio de la gasolina de importación porque aumente el precio del petróleo crudo que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes”.

Dijo que afortunadamente desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad y nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania, “nos agarró con una apreciación del peso que hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, peso fuerte 20.29 lo que significa que el tiempo que llevamos no ha habido devaluación, es un hecho histórico.

“Puede estar subiendo por esta situación, pero tenemos margen y esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania que haya diálogo y se resuelva, no queremos la guerra , en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, que la población cvil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, finalizó sobre el tema.