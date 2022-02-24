Minuto a Minuto: Operación militar de Rusia en Ucrania

El presidente de Rusia inició la noche del miércoles una operación militar en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar y "desnazificar" ese país. Durante el jueves, Rusia ha lanzado 203 ataques, con enfrentamientos en casi todo el territorio.

18:23

Ebrard condena "invasión" de Rusia a Ucrania

El canciller de México, Marcelo Ebrard, explicó que por historia y tradición, México rechaza la invasión que hay de las fuerzas militares de Rusia en Ucrania y que la posición se dará a conocer en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Rechazó el uso de la fuerza por parte de la federación rusa sobre territorio ucraniano.

"Tenemos que condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia".

18:50

Volodomir Zelensky confirma 137 soldados muertos

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, actualiza el número de bajas que dejó el primer día del ataque por parte de Rusia. Aseguró que se contabilizaron 137 soldados muertos y 316 heridos.

El presidente ucraniano indicó indicó que Rusia lo marcó "como el objetivo número uno".

16:51

Inicia toque de queda en Ucrania

En punto de las 22:00 horas (horario de Ucrania), Kiev, capital ucraniana, inició el toque de queda dejando sus calles desiertas, mientras los habitantes se resguardan en sus casas.

El transporte público también dejó de dar servicio, a excepción del metro, el cual permanecerá abierto pero solo funcionará como refugio de emergencia para los habitantes de Kiev.

16:00

Hombres de 18 a 60 años no pueden abandonar Ucrania

Debido a la Ley Marcial que impera en Ucrania, los hombres de entre 18 y 60 años de edad no pueden salir del país.

❗️Щодо обмежень у перетині кордону на виїзд з України окремою категорією громадян



Держприкордонслужба🇺🇦 повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово обмежено виїзд з України окремою категорією громадян➡️ https://t.co/1YFx7AUrcD pic.twitter.com/Pp9lqYHSIY — МВС України (@MVS_UA) February 24, 2022

15:53

OMS preocupada por la salud de las personas en Ucrania

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo sentirse preocupado por la salud de las personas en Ucrania tras la escalada de Rusia.

Añadió que el Sistema de Salud en el país debe continuar funcionando para brindar atención para todos los problemas de salud.

15:02 HORAS

EU expulsa al ministro consejero de la embajada de Rusia

Estados Unidos expulsó al ministro consejero de la embajada de Rusia en Washington, Serguei Trepelkov, informó el Departamento de Estado.

La expulsión del diplomático ruso es una "respuesta directa" a la salida la pasada semana del "número dos" de la embajada estadounidense en Moscú, Bart Gorman. "Podemos confirmar que Estados Unidos informó a la embajada de Rusia que estamos expulsando a su ministro consejero", confirmó esta fuente.

14:57 HORAS

Macron pide a Putin parar escalada en Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que cese "de inmediato" las operaciones militares en Ucrania. Macron le llamó tras haber hablado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y le transmitió ese mensaje en concertación con este último.

14:43 HORAS

Solicitan un debate urgente en Consejo de Derechos Humanos

Ucrania solicitó la celebración de un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación derivada de la "agresión rusa".

"Esta es (una) respuesta al deterioro extremadamente grave de la situación de los derechos humanos en Ucrania como resultado de las hostilidades de Rusia en territorio ucraniano", dijo Yevheniia Filipenko, embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra.

14:26 HORAS

Los 27 anuncian más sanciones a Rusia

La Unión Europea acordó imponer nuevas sanciones a los sectores financiero, energético y de transportes de Rusia y establecer controles a las exportaciones, además de incluir a más rusos en la lista negra.

"El Consejo Europeo ha acordado hoy nuevas medidas restrictivas que impondrán consecuencias masivas y severas a Rusia por su actuación", dice una declaración de los 27 líderes nacionales de la UE reunidos en Bruselas.

Biden anuncia sanciones contra Rusia

14:02 HORAS

Ucrania demanda a la UE ayuda y sanciones

El presidente de Ucrania pidió a los líderes europeos que ayuden hoy a Ucrania, de lo contrario "mañana la guerra tocará a sus puertas".

"Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", dijo Volodimir Zelenski en un discurso emitido en Facebook.

A package of additional tough sanctions against Russia from the EU is approaching. Discussed all the details with @EmmanuelMacron. We demand the disconnection of Russia from SWIFT, the introduction of a no-fly zone over Ukraine and other effective steps to stop the aggressor. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

13:52 HORAS

Ucrania reporta 57 muertes en primer día de ataques

El ministro de Sanidad ucraniano, Oleh Lyashko, dijo que 57 personas murieron y 169 resultaron heridas en el primer día de ataques de Rusia contra Ucrania. Mientras que el viceministro de Defensa informó de que seguían produciéndose intensos bombardeos rusos en la región oriental de Donetsk.

13:26 HORAS

Trudeau anuncia sanciones contra Rusia

Canadá anunció más sanciones contra Rusia, dirigidas a 62 personas y entidades, incluidos miembros de la élite y los principales bancos rusos, y la cancelación de todos los permisos de exportación.

"Hoy, a la luz del imprudente y peligroso ataque militar de Rusia, estamos imponiendo nuevas y severas sanciones", dijo el primer ministro Justin Trudeau.

13:00 HORAS

EU no entrará a Ucrania, pero defenderá territorio de la OTAN

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las fuerzas estadounidenses no entrarán a Ucrania para pelear, pero sí defenderán cada centímetro de los territorios de los miembros de la OTAN. Aseguró que Putin se convirtió en un paria en el escenario internacional.

12:40 HORAS

Sigue en vivo el mensaje de Biden

12:38 HORAS

Rusia cumple objetivos en primer día de ataques en Ucrania

El Ejército de Rusia informó que cumplió con éxito todos sus objetivos en el primer día de ataque a Ucrania, incluyendo la destrucción de 83 instalaciones militares.

12:25 HORAS

La compañía rusa Aeroflot recibió una prohibición para volar a Inglaterra

El primer ministro Boris Johnson anunció la prohibición en el Parlamento y la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido dijo que había suspendido el permiso de aerolínea extranjera de Aeroflot.

"Esto significa que Aeroflot no podrá operar vuelos al Reino Unido hasta nuevo aviso", dijo la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido.

12:00 HORAS

Verstappen y Vettel no correrán en el Gran Premio de Rusia

Los pilotos de la Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel anunciaron que no correrán el Gran Premio de Rusia, en caso de realizarse, tras los ataques contra Ucrania.

"Cuando un país está en guerra, no es correcto correr ahí", compartió Verstappen.

Por su parte, Vettel señaló que “no debo ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país. Mi decisión ya está tomada, cuando un país está en guerra no es correcto correr allí".

🚨 Vettel ha dicho que no correrá en el GP de Rusia si este llegara a realizarse.



"Mi opinión es que no debo ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país. Mi decisión ya está tomada, cuando un país está en guerra no es correcto correr allí"#F1 #Formula1 #F12022 pic.twitter.com/mLfKJFP3Mw — Formula 1🇦🇷 | #F12022 (@Formula1arg1) February 24, 2022

11:35 HORAS

Rusia toma la planta nuclear de Chernobyl

Mykhailo Podolyak, asesor presidencial de Ucrania, informó que el Ejército de Rusia tomó la planta nuclear de Chernobyl, lo que calificó como una de las amenazas más graves de Europa.

"Es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernóbil está segura después de un ataque de los rusos que no tiene ningún sentido".

11:29 HORAS

Reino Unido anuncia nuevas sanciones contra Rusia

El Reino Unido anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia tras la intervención militarizada contra Ucrania, afectando principalmente al banco VTB y el conglomerado estatal Rostec.

Reino Unido indicó que va a legislar para prohibir exportaciones de alta tecnología a Rusia, además de exportaciones a industria extractiva.

También presentará una ley que prohibirá a las grandes empresas rusas financiarse en mercados británicos e impondrá congelación de activos a todos los bancos rusos.

11:20 HORAS

El presidente Vladimir Putin dijo que no tuvo otra opción que ordenar “una operación especial” contra Ucrania y afirmó que los intentos previos de Rusia para cambiar la situación de seguridad fracasaron.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseveró que Rusia es el único responsable de la muerte y la destrucción que provocará su ataque a Ucrania.

10:30 HORAS

Líderes del G7 anuncian que habrá sanciones severas contra Rusia

El grupo del G7 condena la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que anuncian que habrá sanciones económicas financieras severas y acusan a Putin de reintroducir la guerra en Europa.

Los líderes del grupo de los siete se comprometen a trabajar para lograr un suministro energético mundial estable y aseguran estar dispuestos a actuar para hacer frente a posibles interrupciones.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

9:16 HORAS

EU se reúne con sus aliados del G7

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió por la mañana con sus pares del Grupo de los Siete para esbozar medidas más severas contra Rusia. Biden anunciará "las nuevas consecuencias que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia" más tarde el jueves, dijo la Casa Blanca.

9:05 HORAS

Bolsa de Nueva York abre a la baja

Wall Street abrió con caídas superiores al 2 % en sus principales indicadores después de la ofensiva iniciada por Rusia. Al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones caía un 2.25%, mientras que el selectivo S&P 500 recortaba 2.20 %.

9:00 HORAS

Soldados ucranianos dan su vida para evitar un desastre nuclear: Zelenski

Las tropas rusas que ingresaron desde Bielorrusia invadieron un área cerca de la antigua planta de energía nuclear de Chernóbil, mientras continuaban los combates en todo el país. Mientras que el presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas están intentando capturar la planta nuclear.

Las fuerzas ucranianas están dando sus vidas para evitar que suceda un desastre nuclear como el de 1986, dijo Volodimir Zelenski.

8:48 HORAS

México no apoya una respuesta bélica: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que es muy difícil que México apoye una respuesta bélica ante el conflicto en Ucrania y reiteró el llamado a alcanzar una solución política.

"La posición de México va a seguir siendo muy firme, muy enérgica en favor de la paz, de una solución pacífica de la política en lugar de la fuerza, rechazamos sin reserva alguna el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo".

8:49 HORAS

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que ha destruido 74 instalaciones de infraestructura militar en Ucrania, entre ellas 11 aeródromos.

Briefing by Russian Defence Ministry spokesperson ➡️ https://t.co/YoRQjUShXC pic.twitter.com/LoKoyrFywn — Минобороны России (@mod_russia) February 24, 2022

8:36 HORAS

Piden a ciudadanos refugiarse en estaciones de Metro de Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que cuatro estaciones del Metro no tienen trenes operando por lo que pueden usarse como refugio ante los bombardeos de Rusia en la capital Ucraniana.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022

8:20 HORAS

Agencia Europea de Seguridad Aérea pide evitar espacio aéreo de Rusia

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) actualizó este jueves sus recomendaciones de vuelo en respuesta "al conflicto en desarrollo en Ucrania" y pidió a los operadores aéreos evitar zonas del espacio aéreo de ese país, de Rusia, Moldavia y Bielorrusia por "alto riesgo".

La agencia citó las Regiones de Información de Vuelo (FIR) de Lviv, Kiev, Dnipropetrovsk, Simferopol y Odesa en Ucrania, Chisinau en Moldavia y áreas de la FIR de Moscú próximas a la frontera con Ucrania.

8:05 HORAS

Ministro de exteriores pide aplciar sanciones severas a Rusia

El ministro de relaciones exteriores de Ucrania pide aplicar sanciones severas a Rusia, tras la operación militar iniciada en su país.

"En este momento, Putin está sumiendo a Europa en su momento más oscuro desde 1939. Cualquier gobierno que espere quedarse fuera de esto, es ingenuo. Golpea a Rusia con severas sanciones ahora".

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

7:46 HORAS

México siempre se ha pronunciado por la paz

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que México siempre estará a favor de buscar una solución pacífica a favor del diálogo y en contra de las guerras.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza, que no hay invasión no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias y esa es la postura internacional de México”.

#EnLaMañanera | México insta a que Rusia mantenga el diálogo con Ucrania tras ataques que han dejado al menos 40 soldados muertos así lo aseguró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/DxtAzyrytz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2022

7:45 HORAS

Precios del petróleo rebasan los 105 dólares

Los precios del petróleo se dispararon por encima de la marca de 105 dólares el barril por primera vez desde el 2014, luego del ataque de Rusia. El Brent sube 8.22 dólares a 105.60 dólares el barril. El WTI de Estados Unidos gana 7.67 dólares a 99.80 dólares el barril.

7:30 HORAS

Europa se alista para recibir refugiados ucranianos

Los países de Europa Central se preparan para recibir a los refugiados que escapan de la invasión militar de Rusia a Ucrania, con Polonia estableciendo puntos de recepción en su frontera, y Hungría y Eslovaquia planeando enviar tropas para gestionar la probable afluencia.

7:00 HORAS

Mueren 18 personas en ataque en Odesa

Al menos 18 personas murieron a consecuencia de un ataque aéreo ruso contra una unidad militar ubicada en la región de Odesa, a orillas del mar Negro. A consecuencia del ataque fallecieron 8 hombres y 10 mujeres, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

6:25 HORAS

Johnson anuncia sanciones masivas contra Rusia

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, anuncia sanciones masivas contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania y califica a Vladimir Putin de "dictador".

"No podemos mirar hacia otro lado (...) Diplomática, política, económica y militarmente, esta acción atroz y bárbara de Vladimir Putin debe saldarse con un fracaso", dijo Johnson en un discurso difundido por televisión.

6:20 HORAS

La UEFA convoca para mañana viernes una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias, ante la evolución de los acontecimientos entre Rusia y Ucrania.

"Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero a las 10:00 CET, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias", anunció el organismo en un comunicado.

6:11 HORAS

Cancillería mantiene contacto con mexicanos en Ucrania;

El canciller Marcelo Ebrard indica que están en contacto con las familias mexicanas en Ucrania y que por el momento se encuentran bien.

“En gabinete de seguridad. Nuestra embajadora reporta : están bien, en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

En gabinete de seguridad. Nuestra embajadora reporta : están bien, en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad. Confirmados combates este y sur de Ucrania. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022

5:40 HORAS

Rusia atacó a Ucrania de manera cobarde: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, decretó la movilización general de las tropas ucranianas por la guerra. Comparó la invasión rusa contra su país con las acciones de la "Alemania nazi" durante la Segunda Guerra Mundial. "Rusia atacó a Ucrania de una forma cobarde y suicida, como lo hacía la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial".

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

5:20 HORAS

La OTAN no tiene contemplado mandar tropas a Ucrania

La OTAN no tiene tropas dentro de Ucrania y no tiene planes de enviar ninguna al país, dijo el Secretario General de la alianza, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

"No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Hemos dejado claro que no tenemos ningún plan ni intención de desplegar tropas de la OTAN en Ucrania", sostuvo.

3:00 HORAS

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un elocuente mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin al ataque militar a Ucrania “en nombre de la humanidad”.

“Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve de vuelta las tropas a Rusia”, imploró el secretario general.