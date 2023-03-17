Lázaro Cárdenas Batel renuncia a Coordinación de Asesores del presidente AMLO

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este confirmó la salida de Lázaro Cárdenas Batel a la jefatura de asesores de presidencia.

AMLO destacó que la salida de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, se dio hace 20 días; sin embargo, no se había hecho público.

En ese sentido, dejó en claro que se desempeñará dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Admiro al general Cárdenas porque no ha habido un presidente con tanto amor al pueblo como la gente humilde y por eso le tengo respeto al ingeniero Cárdenas y además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha aquí en Tabasco”, señaló AMLO.

#ÚltimaHora | Lázaro Cárdenas Batel renuncia a Coordinación de Asesores del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/lQRewyPEi7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 17, 2023

¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel?

Lázaro Cárdenas Batel, nacido el 2 de abril de 1964 en Michoacán, se desempeñó como gobernador de Michoacán para el periodo de 2002 a 2008.

Desde el 21 de agosto de 2018 ocupó el cargo del que hoy se dio a conocer su salida, como coordinador de Asesores en la Presidencia de AMLO. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdena y nieto de Lázaro Cárdenas, expresidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.

Cabe destacar que fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En el año 2000 fue elegido como senador de la República por el estado de Michoacán.

¿Quién sustituirá a Lázaro Cárdenas Batel tras su salida como coordinador de asesores en la Presidencia de AMLO?

Tras el cuestionamiento de quién sustituirá a Lázaro Cárdenas Batel después de su salida como coordinador de asesores en la Presidencia, AMLO señaló que esto aún se encuentra pendiente.

Ante el cuestionamiento hacia AMLO sobre la posibilidad de que la salida de Lázaro Cárdenas Batel tuviera que ver con una aspiración política, el presidente descartó que sea así porque sostuvo que "él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, del relevo generacional”.

Lázaro Cárdenas Batel no ha dado a conocer nada más sobre su salida.