Lejos de ofrecer una explicación formal tras la polémica desatada por el video donde aparece esparciendo una sustancia blanca sobre el vestido de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la diputada federal de Morena, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, optó por burlarse públicamente de los señalamientos que la acusan de haberle arrojado “tierra de panteón” y practicar brujería contra la mandataria estatal. La actitud jocosa de la legisladora guerrerense frente al escándalo ha dejado en evidencia las fracturas y el nivel de confrontación interna que se vive dentro del partido oficialista en Guerrero, donde las muestras públicas de desdén contrastan con el discurso de unidad partidista.

La burla de Yoloczin Domínguez ocurre después de que intentara frenar las críticas argumentando que la grabación que fue registrada originalmente durante las festividades patrias del pasado 15 de septiembre había sido alterada mediante Inteligencia Artificial (IA) para perjudicarla políticamente. Sin embargo, su postura irónica y su intento por minimizar el incidente chocan directamente con los testimonios de quienes presenciaron el saludo en el acto oficial.

La diputada Yoloczin se burla de la tierra de panteón y la brujería que hizo contra la gobernadora Evelyn Salgado.



Cuánto amor se tienen en Morena pic.twitter.com/zKfbODGLMj — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 26, 2026

No es IA: Desmienten a Yoloczin Domínguez y señalan que no saben qué le echó a la gobernadora Evelyn

A pesar de que la diputada Yoloczin Domínguez afirmó que el video era Inteligencia Artificial, su propio compañero de partido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo, la desmintió y afirmó que no es IA, pues él estuvo presente en el lugar de los hechos.

¡CONFIRMADO! ¡NO ES IA! ❌🤖



A pesar de que la diputada Yoloczin Domínguez afirmó que el video era Inteligencia Artificial, su propio compañero de partido, el presidente de la Jucopo del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo, la desmintió y afirmó que no es IA, pues él estuvo… pic.twitter.com/GTxpnHjQNS — Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) November 25, 2026

El legislador local morenista echó por tierra la coartada de su compañera de bancada y confirmó que los presentes en el evento observaron directamente la sustancia sobre la prenda de la gobernadora de Guerrero. “Eran unos polvos raros porque no se quitaban, todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta”, afirmó Joaquín Badillo, dejando sin sustento la versión de Yoloczin Domínguez mientras la diputada federal insiste en tomarse con humor el episodio.