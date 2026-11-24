Un video que comenzó a viralizarse este martes ha generado múltiples reacciones y cuestionamientos entre usuarios tras mostrar un peculiar saludo entre la diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el momento ocurre cuando ambas funcionarias se acercan para darse un abrazo durante un acto público y la legisladora realiza un discreto movimiento con una de sus manos, mediante el cual aparentemente esparce una sustancia blanca directamente sobre la parte trasera del vestido de la mandataria estatal.

Aunque la grabación se volvió tendencia este martes al multiplicarse las reproducciones y comentarios en plataformas como X y TikTok, el material corresponde originalmente a las celebraciones del pasado 15 de septiembre. Hasta el momento, ni la gobernadora Evelyn Salgado ni la diputada federal Yoloczin Domínguez han emitido algún pronunciamiento oficial para aclarar lo sucedido durante el encuentro o explicar el motivo del gesto captado en cámara, por lo que se desconoce con certeza de qué sustancia se trataba.

🗳️📌 ¿QUÉ LE PUSO DIPUTADA DE MORENA AL VESTIDO DE EVELYN SALGADO?



Se hizo viral un video que muestra a Yoloczin Domínguez, diputada federal de Morena, acercándose a saludar a la gobernadora Evelyn Salgado.



Pero...



En el abrazo, la legisladora realiza un movimiento con la mano… pic.twitter.com/0YrJVb7Lzv — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 24, 2026

Reacciones en redes sociales y contexto del video grabado el 15 de septiembre

La difusión masiva de la grabación desató una ola de especulaciones entre internautas, quienes han analizado cuadro por cuadro el momento en que la legisladora morenista abraza a Evelyn Salgado de Guerrero y ejecuta el movimiento con la mano sobre la prenda de vestir. Mientras algunos usuarios cuestionaron el origen y la naturaleza del polvo o sustancia blanca observada en el video.

De este modo, el video del saludo registrado durante las festividades patrias del 15 de septiembre mantiene abierta la interrogante en redes sociales sobre qué fue lo que Yoloczin Domínguez colocó en el vestido de Evelyn Salgado, a la espera de que alguna de las dos funcionarias de Morena ofrezca una explicación pública al respecto.