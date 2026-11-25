Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, diputada federal de Morena por el Distrito 2 de Guerrero en la LXVI Legislatura, se colocó en el centro de la conversación nacional luego de difundirse un video en el que presuntamente arroja una sustancia blanca —señalada en redes sociales como presunta “tierra de panteón”— sobre el vestido de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante un abrazo. Originaria de Acapulco, Guerrero, y nacida el 25 de noviembre de 1985, la legisladora morenista cumple 41 años en medio de cuestionamientos que van más allá del episodio viral, ya que registros parlamentarios documentan que acumula 43 faltas a votaciones en el Congreso durante su desempeño legislativo.

🗳️📌 ¿QUÉ LE PUSO DIPUTADA DE MORENA AL VESTIDO DE EVELYN SALGADO?



Se hizo viral un video que muestra a Yoloczin Domínguez, diputada federal de Morena, acercándose a saludar a la gobernadora Evelyn Salgado.



Pero...



En el abrazo, la legisladora realiza un movimiento con la mano… pic.twitter.com/0YrJVb7Lzv — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 24, 2026

En cuanto a su formación académica, Yoloczin Domínguez Serna cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) entre 2003 y 2008. De acuerdo con su ficha curricular en el Sistema de Información Legislativa (SIL), complementó su preparación con diplomados en Análisis de Política Económica, Fundamentos de Política Macroeconómica, Política Microeconómica y Desafíos de la Política en el Siglo XXI, además de especializaciones en Dactiloscopia y en Grafoscopia y Documentos por el Centro de Estudios Superiores Guerrero (CESGRO).

Cargos públicos, trayectoria empresarial y cuestionamientos legislativos de Yoloczin Domínguez

Antes de llegar a la Cámara de Diputados para el periodo 2024–2027 —donde preside la Comisión de Derechos Humanos e integra las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Infraestructura—, Yoloczin Domínguez Serna desarrolló una carrera combinada entre el sector privado y la política local en Guerrero:

Sector empresarial: Fundó una empresa procesadora y comercializadora de productos de coco y ocupó diversos cargos directivos en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Acapulco, donde fue directora (2013–2014), consejera nacional (2016–2018) y presidenta (2017–2018).

Fundó una empresa procesadora y comercializadora de productos de coco y ocupó diversos cargos directivos en la Delegación Acapulco, donde fue directora (2013–2014), consejera nacional (2016–2018) y presidenta (2017–2018). Servicio público y Congreso local: Se desempeñó como oficial administrativa interina en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y fue diputada local en dos legislaturas consecutivas por el Distrito III de Acapulco (2018–2021 y 2021–2024), periodo en el que coordinó al grupo parlamentario de Morena y presidió la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

La diputada “bruja” que le echó tierra de panteón a Evelyn Salgado tiene 43 faltas a votaciones del congreso.



Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna no solo es bruja, también es muy floja. pic.twitter.com/DHfcNwO0Kn — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 25, 2026

Su paso por los órganos legislativos no ha estado exento de controversias. Además de las 43 ausencias en votaciones registradas en su actividad parlamentaria y del reciente escándalo por el video junto a Evelyn Salgado —el cual la diputada negó categóricamente asegurando que mantiene respeto por la mandataria—, su gestión previa al frente de la JUCOPO en el Congreso de Guerrero fue objeto de una investigación de la Contraloría Interna derivada de observaciones de la Auditoría Superior estatal por presuntos excedentes en apoyos y asignaciones otorgadas a legisladores en 2023.