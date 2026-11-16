Le dieron vape a una bebé de dos años y lo “presumieron” en redes sociales: Fiscalía de Sonora investiga caso de maltrato infantil

Los videos de una bebé de dos años inhalando humo de un vape causó indignación de usuarios en redes sociales; dicho material llegó a manos de la Fiscalía de Sonora, quienes comentaron que ya iniciaron una investigación.

¿Qué se ve en los videos y qué acciones tomaron las autoridades en Hermosillo?

Videos de bebé inhalando humo de vape

En los videos que circularon en redes sociales se observa el momento en que le acercan un vapeador a una menor de edad para que lo fume.

Tras inhalar el vapor del dispositivo electrónico, la pequeña reacciona con tos, mientras que en uno de los materiales se alcanza a ver a una mujer cargando a la niña.

La Fiscalía de Sonora investiga el caso de una mujer de le dio un vape a una menor de edad y lo compartió en sus redes sociales. pic.twitter.com/g4DxjgeuhQ — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 16, 2026

Fiscalía de Sonora inicia investigación por maltrato infantil

A través de un comunicado dirigido desde Hermosillo este 15 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que inició una investigación de oficio tras ver los videos publicados, con el propósito de saber cómo ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Ordenan estudios médicos y toxicológicos a la bebé

Como parte de las primeras ministerialinvestigaciones, el personal de la fiscalía recabó entrevistas y ordenó que se le hicieran estudios médicos y toxicológicos a la pequeña para conocer su estado de salud.

También se le comunicó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el bienestar y resguardo integral de la niña.

¿Quiénes le dieron vape a la bebé de dos años?

Lo que se sabe hasta ahora es que la institución solicitó ante un Juez de Control especializado en justicia a tres adolescentes para una audiencia inicial de formulación de imputación.

Estas tres personas aparecen señaladas en la investigación.

Le dan VAPE a niña de 2 años en Hermosillo pic.twitter.com/3iEHyK0e5n — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) November 16, 2026

Investigación sigue en proceso

La fiscalía sonorense comentó que van a seguir investigando para que el caso no quede impune u se garantice la integridad física y emocional de la pequeña.