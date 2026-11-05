Violación a niña de 3 años los llevó a la cárcel: dijeron que cayó de la litera, pero el caso dio un giro en Edomex

Una casi de violación a una niña de 3 años es investigado por las autoridades del Estado de México (Edomex), por el cual fueron detenidas dos mujeres y un hombre.

Pero de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia estatal, los tres presuntos implicados también están sieno investigados por el delito de lesiones contra la menor de edad.

¿Quiénes son los presuntos responsables de agresión sexual de una niña?

Las tres personas identificadas como presuntas responsables en en los delitos de violación y lesiones en agravio de una menor de 3 años de edad cometidos en el municipio de Chimalhuacán fueron identificadas como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gabriela “N” y/o Gavriela “N”.

Niña estaba con su mamá y padrastro en Chimalhuacán

Fue el 19 de octubre de 2026 cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en colonia Buenavista, en compañía de su mamá Guadalupe “N” y su padrastro Fidel “N”,

No obstante, ese día ambos tuvieron una pelea verbal y física.

Posteriormente, la mamá habría golpeado a su hija diciéndole que se callara y obedeciera a su padrastro.

Fidel “N” habría golpeado y agredido sexualmente a la menor, pero en esos instantes una persona entró al domicilio haciendo que terminara la agresión.

Víctima fue llevada al hospital tras decir que se había caído

Ese mismo día la víctima fue llevada al Hospital General de Chimalhuacán, en donde la mujer llamada Gabriela “N” y/o Gavriela “N”, señaló que la niña se había caído de la litera.

Sin embargo, tras una valoración médica por su estado de salud grave que presentaba, el médico legista concluyó que la niña sufrió violencia sexual y síndrome del niño maltratado.

El 30 de octubre, la niña fue reportada grave de salud y un pronóstico reservado, por lo que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Chimalhuacán, en representación de la víctima, presentó la denuncia formal.

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Los probables responsables fueron identificados, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra por lesiones y violación.

Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gabriela “N” y/o Gavriela “N”, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

Los detenidos, en caso de ser sentenciados, podrían recibir por el delito de violación hasta 109 años de prisión y por el de lesiones 21 años.

