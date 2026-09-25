Una nueva alternativa contra el VIH llega a México: ¿qué es el lenacapavir y cómo funciona?

Se otorgó el registro sanitario en México, al medicamento Lenacapavir contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los países que cuentan con esta alternativa para la prevención de VIH actualmente son: Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

Cofepris autoriza Lenacapavir contra el VIH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus del VIH.

México ahora se suma a los países que cuentan con esta alternativa para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Qué es el lenacapavir y cómo funciona?

El lenacapavir es un medicamento antirretroviral que pertenece a una clase conocida como inhibidores de la cápside. El mecanismo de este medicamento consiste en interferir con la cápside, una estructura que recubre y protege el material genético del VIH, bloqueando diferentes etapas necesarias para que el virus complete su ciclo de vida.

Cuando se utiliza como PrEP, el objetivo es que el medicamento esté en el organismo antes de una posible exposición al VIH y así reducir el riesgo de que la infección se establezca.

A diferencia de una vacuna, no enseña al sistema inmunitario a generar una memoria contra el virus, ya que es un medicamento preventivo que actúa sobre el ciclo del VIH.

En Estados Unidos, la formulación de Lenacapavir aprobada para PrEP se administra por medio de una inyección subcutánea de mantenimiento cada seis meses, después de una dosis inicial que incluye tabletas e inyección.

Antes de iniciar con el tratamiento de Lenacapavir es necesario una prueba de VIH y antes de las siguientes aplicaciones.

El director de CENSIDA enfatizó que, para evitar la transmisión de VIH entre la población, se recomienda una prevención combinada que incluye la administración de medicamentos antirretrovirales como la PrEP, así como el uso del condón en todas las relaciones sexuales.