Avanza “ley antimemes” en comisiones del Senado; Castigarían sátira política con cárcel
Avanza en comisiones del Senado la “Ley Antimemes” que sancionará el uso de la imagen oficial en parodias, un claro intento de censura por parte de Morena.
La censura sobre la sátira política y el contenido digital dio un paso decisivo en el Congreso de la Unión. Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron, con 25 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La iniciativa, que ahora pasa al pleno para su discusión general, pretende tipificar y sancionar a quien utilice, reproduzca o altere la identidad gráfica, logotipos, tipografía e imágenes oficiales del gobierno federal, abriendo la puerta a la persecución de la crítica política en redes sociales.
*Información en desarrollo