Avanza “ley antimemes” en comisiones del Senado; Castigarían sátira política con cárcel

La censura sobre la sátira política y el contenido digital dio un paso decisivo en el Congreso de la Unión. Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron, con 25 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La iniciativa, que ahora pasa al pleno para su discusión general, pretende tipificar y sancionar a quien utilice, reproduzca o altere la identidad gráfica, logotipos, tipografía e imágenes oficiales del gobierno federal, abriendo la puerta a la persecución de la crítica política en redes sociales.

*Información en desarrollo