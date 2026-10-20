“Quieren que nadie se atreva a decir nada”: ‘Ley Antimemes’ busca castigar las críticas con cárcel y multas millonarias

La Comisión de Justicia alista la discusión de una polémica reforma contra el uso de identidad gráfica. La propuesta ha encendido las alarmas en México debido a que representa un golpe a la libertad de expresión, catalogándose como un grave riesgo de censura.

Entre las sanciones de la ‘Ley Antimemes’ destacan penas de cárcel y multas que oscilan en el millón de pesos. La analista Jimena Villicaña advierte que esta medida busca silenciar a las voces críticas.

“Un intento más de censura (...) Y todavía nos dicen que no seamos exagerados, que todo parte de una buena voluntad”, explicó Jimena en Hechos AM.