Liberación de “El Güero Gym” enciende las alarmas en Morelos: La crisis de seguridad que ahoga al estado; municipios en foco rojo

La liberación de “El Güero Gym”, líder criminal del grupo delictivo, “Los Pueblos Unidos”, en Morelos, destapó la ola de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el estado, dejando al descubierto un escenario crítico donde al menos 11 municipios se encuentran en foco rojo de cara el proceso electoral de 2027.

“Yo auguro una de las elecciones más violentas en uno de los estados más lastimados por el crimen organizado, que es Morelos”, comentó Mónica Garza, en Hechos AM.

Focos rojos en Morelos: Los 11 municipios marcadas por la violencia y el crimen organizado

Morelos cuenta con un total de 36 municipios, de las cuales 11 de ellas están en foco rojo; estos son las zonas más violentas del estado: