Libro fue devuelto a una biblioteca ¡después de 300 años!

Una biblioteca de Reino Unido recuperó un libro que salió en préstamo hace 300 años, luego de que una mujer, antes de morir, dejara la instrucción de regresar el material al recinto al que pertenecía.

Este caso ocurrió en la Catedral de Sheffield, Inglaterra, cuando los trabajadores recibieron un paquete con un libro antiguo y una nota en la que se explicaba que la mujer estipuló en su testamento que la reliquia fuera devuelta, a pesar de que habían transcurrido tantos años.

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Keit Farrow, vicedecano de la catedral, explicó a medios internacionales que la obra data del periodo gregoriano, que va de 1714 a 1830, tiempo en que el recinto religioso también funcionó como biblioteca.

Los materiales que el sitio resguardaba eran textos que los monjes utilizaban para estudiar, hasta que fue desmantelado poco después de que culminó el periodo gregoriano.

No estamos seguros de dónde estaba el edificio. Tenemos algunos libros de ese periodo desde el georgiano temprano en adelante, por lo que creemos que en el momento del primer reordenamiento de la iglesia, la biblioteca probablemente estaba dispersa

A pesar del retraso de 300 años, la catedral no cobrará una multa

Farrow también explicó que el material, devuelto con un retraso de 300 años, tenía una nota escrita en las páginas interiores: “este libro pertenece a la biblioteca de préstamos de la iglesia de Sheffield 1709”, año en que presuntamente salió del recinto.

“Fue escrito por primera vez en 1688 y este ejemplar es una reimpresión de 1704. Ha regresado a nosotros porque una dama de Gales, cuya madrina falleció, lo encontró entre sus pertenencias. En su testamento estaba la indicación de que debía regresar a la catedral de Sheffield”, detalló el párroco.

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El funcionario religioso aseguró que de haber aplicado una multa, por el retraso de 300 años en la entrega del material, sería millonaria y les serviría para hacer algunas mejoras en la catedral.

“Estoy tratando de averiguar cuál sería la multa del bibliotecario, podríamos conseguir un techo nuevo o algo con la multa, pero le prometí a la familia que no les cobraría porque devolvieron el libro y eso es maravilloso”, dijo Farrow.

Aseguró que el “librito”, que salió hace 300 años de la biblioteca, ahora ha vuelto a casa y para todos los que trabajan en la catedral de Sheffield, “es un placer tener esa pequeña joya”.

El libro devuelto se llama “La fe y la práctica de un hombre de la Iglesia de Inglaterra”, fue escrito por el teólogo cristiano William Stanley, quien ocupó varios cargos dentro de la iglesia católica, hasta su muerte en 1731.

La Catedral de Sheffield se construyó en 1430, pero fue conocida como Iglesia Parroquial de Sheffield hasta 1914. Durante algunos años tuvo en funcionamiento la biblioteca, resistió una inundación que mató a 200 residentes y fue testigo de la Guerra Civil Inglesa, y de la primera y segunda guerras mundiales.

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