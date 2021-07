VIDEO: Lionel Messi manda emotivo mensaje a aficionado de 100 años

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que Lionel Messi envió un emotivo mensaje a Hernán, un aficionado de 100 años de edad, quien no se pierde ninguno de los partidos del futbolista y apunta a mano todos los goles que el argentino anota.

“Hola, Hernán. Me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por lo que haces”, dijo Lionel Messi en su mensaje para Hernán.

Historia de aficionado se vuelve viral en redes

Hernán se volvió viral luego de que su nieto, Julián Mastángelo, dio a conocer su historia en redes sociales, donde explicó que el aficionado de 100 años lleva un registro, hecho a mano, de todos los goles que ha marcado Lionel Messi a lo largo de su trayectoria.

Además, el aficionado escribe en una libreta los partidos, la fecha, goles y el minuto exacto en el Lionel Messi anota.

No me digas que es Messi (...) ¿Y en dónde está? ¿Está en su casa? Bueno, Messi, gracias”, respondió el aficionado al mensaje del argentino.

En las imágenes se observa el momento en el que el nieto muestra el mensaje a su abuelo a través de un teléfono celular. La esposa de Hernán también presenció el saludo de Lionel Messi y ambos abuelitos mostraron su emoción.

Hernan, el hombre de 100 años que anota a mano todos los goles de Lionel Messi, tuvo su saludo.



Qué deporte hermoso.



pic.twitter.com/AOuPocRm9Z — 𝙅𝘿🎙 (@JuannDis) July 14, 2021

Lionel Messi agradece con mensaje el apoyo del aficionado

El argentino Lionel Messi agradeció el apoyo del aficionado con el mensaje que mandó desde su casa en Barcelona, España.

“No conoce la tecnología, no tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Lionel Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, explicó Julián, el nieto del aficionado.

Actualmente, Lionel Messi se encuentra de vacaciones luego de coronarse con Argentina en la Copa América. Además, está a la espera de las negociaciones con el club Barcelona para permanecer en la institución, luego de que su contrato venció el pasado 30 de junio.

