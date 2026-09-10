¿Tramitas por primera vez tu licencia de conducir? Unidades Móviles en Edomex disponibles antes del 12 de septiembre 2026; tiempo de entrega, costos y requisitos

Si vas a tramitar tu licencia de conducir por primera vez, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementó distintas Unidades Móviles en algunos municipios del Edomex para poder realizarlo de forma rápida y sencilla, pero ¿en dónde se ubica y cuáles son los horarios?

Unidades móviles disponibles en Edomex para tramitar tu licencia de conducir en septiembre 2026

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 12 de septiembre 2026; esta es su ubicación exacta.



Melchor Ocampo - Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros. Frente al Palacio Municipal.

- Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros. Frente al Palacio Municipal. Jaltenco . Av. Vicente Guerrero s/n, en la colonia San Andrés Jaltenco. Frente al Palacio Municipal.

Unidades Móviles disponibles hasta el 10 de septiembre:

Ecatepec: Calle Josefa Ortiz de Domínguez 8, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 55498, Ecatepec. - 10 septiembre

Calle Josefa Ortiz de Domínguez 8, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 55498, Ecatepec. - 10 septiembre Naucalpan - Calle Sierra San Pedro 5, colonia Benito Juárez, C.P. 53790, Naucalpan. - 10 de septiembre

- Calle Sierra San Pedro 5, colonia Benito Juárez, C.P. 53790, Naucalpan. - 10 de septiembre Ocuilan - Carretera México- Chalma, kilómetro 47, en la colonia Santa Mónica. - 11 de septiembre

- Carretera México- Chalma, kilómetro 47, en la colonia Santa Mónica. - 11 de septiembre Texcoco - Av. Chapingo 1999, en la colonia El Cooperativo, C.P. 56227. - 11 de septiembre

- Av. Chapingo 1999, en la colonia El Cooperativo, C.P. 56227. - 11 de septiembre San Martín de las Pirámides - Calle Zaragoza 1, colonia Centro, San Martín de las Pirámides. - 11 de septiembre

Si quieres acudir a alguna de estas Unidades Móviles no es necesario citar con una cita debido a que la atención es conforme llegan los solicitantes, por ello, se recomienda asistir con tiempo.

Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026

El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en septiembre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.

Para el fin de semana, el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados, ya que el domingo no hay servicio.

¿Cuánto tiempo tardan en entregarte la licencia de conducir en las Unidades Móviles?

La entrega de la licencia de conducir en las Unidades Móviles del Estado de México se realiza el mismo día; sin embargo, debes esperar entre 15 a 30 minutos después de realizar el tramite, pasar por la captura de datos y la toma de fotografía.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir por primera vez en Edomex?

A preparar tu cartera. El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.

Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos



Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex