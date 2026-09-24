¿Dónde tramitar tu licencia de conducir en fin de semana? Módulos móviles en Edomex disponibles hasta el 26 de septiembre; horarios y requisitos

Que no te multen por manejar en calles de Edomex. La Secretaría del Estado de México implementó distintas Unidades Móviles en algunos municipios de la entidad para poder tramitar o renovar la licencia de conducir de forma más sencilla y rápida, pero ¿en dónde se ubican y cuáles son los horarios?

Unidades móviles disponibles en Edomex para tramitar tu licencia de conducir

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 26 de septiembre 2026; esta es su ubicación exacta.



Acolman - Calzada de Los Agustinos No. 1, Col. Centro, C.P. 55870. Acolman. Frente al Palacio Municipal.

- Calzada de Los Agustinos No. 1, Col. Centro, C.P. 55870. Acolman. Frente al Palacio Municipal. Cuautitlán Izcalli - Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Estado de México.

- Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Estado de México. Villa Guerrero - Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760. Frente al Palacio Municipal.

Módulos móviles disponibles hasta el 25 de septiembre:

Villa Guerrero - Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760. Frente al Palacio Municipal.

Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026

El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en septiembre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.

Para el fin de semana , el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados , ya que el domingo no hay servicio.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir por primera vez en Edomex?

A preparar tu cartera. El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.



Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos

Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex