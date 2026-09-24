¿Dónde tramitar tu licencia de conducir en fin de semana? Módulos móviles en Edomex disponibles hasta el 26 de septiembre; horarios y requisitos
Si estás pensando tramitar tu licencia de conducir por primera vez, es importante conocer los costos y horarios de las Unidades Móviles en Edomex este fin de semana.
Que no te multen por manejar en calles de Edomex. La Secretaría del Estado de México implementó distintas Unidades Móviles en algunos municipios de la entidad para poder tramitar o renovar la licencia de conducir de forma más sencilla y rápida, pero ¿en dónde se ubican y cuáles son los horarios?
Unidades móviles disponibles en Edomex para tramitar tu licencia de conducir
La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 26 de septiembre 2026; esta es su ubicación exacta.
- Acolman - Calzada de Los Agustinos No. 1, Col. Centro, C.P. 55870. Acolman. Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli- Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Estado de México.
- Villa Guerrero - Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760. Frente al Palacio Municipal.
Módulos móviles disponibles hasta el 25 de septiembre:
- Villa Guerrero - Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760. Frente al Palacio Municipal.
Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026
El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en septiembre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.
Para el fin de semana, el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados, ya que el domingo no hay servicio.
¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir por primera vez en Edomex?
A preparar tu cartera. El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.
- Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos
Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite