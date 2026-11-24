La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX) podrá ser tramitada en nuevo espacio habilitado por la Secretaría de Movilidad antes del 31 de diciembre de 2026, que es la fecha límite..

Este martes 24 de noviembre la dependencia dio a conocer que se abrirá un macromódulo para poder sacar la licencia antes de que acabe el plazo.

¿Dónde estará ubicado el Macromódulo para la licencia de conducir permanente de CDMX?

Debido a la alta demanda de la ciudadanía por realizar el trámite de la licencia de conducir permanente, se contará con un nuevo punto para hacerlo.

El macromódulo estará ubicado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Este espacio se suma a la atención sin cita que se brinda en tres espacios:

Módulo San Andrés Tetepilco

Ubicado en Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa

Módulo Acoxpa

Ubicado en Avenida Acoxpa 436, colonia Coapa, en la alcaldía Tlalpan

Módulo Universidad

Ubicado en Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez

Además de 16 Centros de Servicio y Tesorerías Express de la Secretaría de Administración y Finanzas, con atención de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, incluyendo días festivos.

Horario de atención del macromódulo para licencia de conducir

Las personas que deseen tramitar la licencia de conducir permamente en el nuevo macromódulo lo podrán hacer a partir del 1 de diciembre de 2026.

El horario de atención en este punto será de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 9:00 a 17:00 horas.

El Gobierno de la Ciudad de México habilita Macromódulo en la Magdalena Mixiuhca para tramitar licencia de conducir permanente. 🗞️👇 pic.twitter.com/vGwBhpROZz — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 25, 2026

Requisitos para tramitar la licencia permanente de conducir en CDMX

Para obtener la licencia permanente para automovilistas se debe contar con los siguientes requisitos:

Evaluación para primera vez y foráneo (si aplica), a través del sitio: https:// licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Identificación oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o Licencia digital)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México no mayor a 3 meses o INE con domicilio completo