¡Se van en septiembre! Últimos días para sacar tu licencia Edomex en las Unidades Móviles

Si necesitas tramitar, renovar o sacar por primera vez tu licencia de conducir Edomex, quedan pocos días para aprovechar las Unidades Móviles que recorren distintos municipios del Estado de México; esta semana continuarán con atención en siete sedes antes de cerrar su agenda de septiembre.

La atención continuará este jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de septiembre, con puntos en Toluca, Tepotzotlán, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Villa Guerrero y Acolman; revisa las fechas y ubicaciones para saber cuál te queda más cerca.

¿Dónde estarán las Unidades Móviles para sacar la licencia Edomex?

Si quieres aprovechar estos últimos días de septiembre, revisa la sede que te quede más cerca; las unidades estarán en distintos municipios del Estado de México entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre.

Jueves 24 de septiembre



Toluca: Calle Isidro Fabela esquina 5 de Mayo, Mercado Benito Juárez.

Tepotzotlán: Calle Virreinal, Barrio San Martín, frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Plaza Principal, frente al Palacio Municipal.

Coacalco: Calle Severiano Reyes, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Avenida Primero de Mayo 100, Centro Urbano.

Villa Guerrero: Plaza Morelos, frente al Palacio Municipal.

Acolman: Calzada de Los Agustinos No. 1, frente al Palacio Municipal.

Viernes 25 de septiembre



El Oro: Constitución 27 C, a un costado del Palacio Municipal.

Toluca: Calle Aquiles Serdán 9, Delegación Cacalomacán.

Tepotzotlán: Calle Virreinal, Barrio San Martín, frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Plaza Principal, frente al Palacio Municipal.

Acolman: Calzada de Los Agustinos No. 1, frente al Palacio Municipal.

Villa Guerrero: Plaza Morelos, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Avenida Primero de Mayo 100, Centro Urbano.

Sábado 26 de septiembre



Cuautitlán Izcalli: Avenida Primero de Mayo 100, Centro Urbano.

Acolman: Calzada de Los Agustinos No. 1, frente al Palacio Municipal.

Villa Guerrero: Plaza Morelos, frente al Palacio Municipal.

Para jueves y viernes, la recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas .

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Los precios y documentos que debes considerar antes de tramitar tu licencia

Antes de acudir a una de las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026, revisa cuánto tendrás que pagar y, sobre todo, que lleves todos los documentos necesarios; así evitarás llegar a la sede y no poder completar el trámite; el Gobierno del Estado de México contempla distintos costos según el tipo de licencia o permiso que necesites.

Para automovilistas y motociclistas, el costo señalado es de 777 pesos, mientras que la licencia para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos. En el caso de los permisos provisionales para menores, los montos son de 777 y 3 mil 694 pesos, dependiendo del tipo; el duplicado tiene un costo de 525 pesos.

Estos son los documentos que debes llevar

Si vas a solicitar la licencia por primera vez, considera llevar:

