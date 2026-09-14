¿En dónde se suspende el servicio? Las unidades móviles para Licencia Edomex tendrán menos salidas por Fiestas Patrias

Si durante estas Fiestas Patrias necesitas sacar o renovar tu Licencia Edomex 2026, ojo, porque las Unidades Móviles tendrán una agenda distinta durante estos días festivos por las celebraciones de la Independencia de México.

¿Dónde estarán las Unidades Móviles para tramitar la Licencia Edomex?

Durante los festejos, las Unidades Móviles recorrerán distintos municipios del Estado de México para acercar el trámite de la Licencia Edomex 2026; la agenda contempla diferentes puntos entre el 14 y el 19 de septiembre, por lo que aquí puedes consultar la ubicación que corresponde a cada fecha y localidad.

15 de septiembre



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, colonia Santa María Nativitas, estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

17 de septiembre



Amecameca: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Villa del Carbón: Calle Hidalgo 2, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Malinalco: Avenida del Progreso 2, colonia San Juan, frente al Palacio Municipal.

Chiconcuac: Calle Venustiano Carranza Mz. 002, colonia San Miguel, frente al antiguo Palacio Municipal.

Tonanitla: Bicentenario 1, colonia Villas de Santa María, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, colonia Santa María Nativitas, estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

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18 de septiembre



Tonanitla: Bicentenario 1, colonia Villas de Santa María, frente al Palacio Municipal.

Malinalco: Avenida del Progreso 2, colonia San Juan, frente al Palacio Municipal.

Chiconcuac: Calle Venustiano Carranza Mz. 002, colonia San Miguel, frente al antiguo Palacio Municipal.

Amecameca: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Chalco: Carretera Chalco-Tláhuac, esquina con Niño Artillero s/n, colonia San Sebastián.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, colonia Santa María Nativitas, estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

19 de septiembre



Chiconcuac: Calle Venustiano Carranza Mz. 002, colonia San Miguel, frente al antiguo Palacio Municipal.

Tonanitla: Bicentenario 1, colonia Villas de Santa María, frente al Palacio Municipal.

Malinalco: Avenida del Progreso 2, colonia San Juan, frente al Palacio Municipal.

Horario: la recepción de documentos será de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluirá a las 18:00 horas.

¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 y qué necesitas?

Si vas a aprovechar las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026, antes de salir de casa vale la pena revisar el precio correspondiente a tu trámite y, sobre todo, preparar los documentos que te solicitarán.

El monto depende del tipo de licencia o permiso; para automovilistas y motociclistas, el costo es de 777 pesos, mientras que la licencia para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos.

En el caso de los menores de edad existen dos permisos provisionales, cuyos precios son de 777 pesos y 3 mil 694 pesos, dependiendo del tipo de permiso que corresponda.

Si lo que necesitas es reemplazar una licencia que perdiste o que requiere reposición, el duplicado tiene un costo de 525 pesos.

Estos son los documentos que debes llevar

Para realizar el trámite de la Licencia Edomex 2026 por primera vez, es importante acudir con la documentación completa. De acuerdo con los requisitos señalados, debes presentar:



Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago.

Así, antes de acudir a una de las unidades móviles, puedes revisar que llevas tanto el monto correspondiente a tu trámite como todos los documentos necesarios, para evitar contratiempos.