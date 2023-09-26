PAN crítica que Guardia Nacional vaya tras migrantes y no por criminales

Tras deplorar la política migratoria del gobierno federal, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, reprochó que una vez más la Guardia Nacional se ocupe para frenar a los migrantes que cruzan el territorio nacional y no para hacer frente a la crisis de inseguridad que viven varios estados del país.

En conferencia de prensa, acusó que la estrategia de abrazos y no balazos solo sirvió para que grupos criminales actúen con manga ancha y se placeen por los estados con bombo y platico como ocurrió el Chiapas ante la inacción de las autoridades.

“Ahora nuevamente nos amanecemos hoy con la noticia de que nuevamente se van la Guardia Nacional a cuidar los puntos fronterizos, principalmente del sur, cuando tanto la necesitaríamos para combatir a la delincuencia organizada… Por haber pensado que un eslogan era una estrategia, el eslogan de “abrazos no balazos”, ¿en qué se tradujo a estrategia? Nadie les tomó el ofrecimiento de abrazos, lo tomaron como una plumilla levantada, como luz verde para hacer y deshacer grupos criminales en todos los territorios de este país”, detalló el coordinador del PAN.

Panista recordó a las víctimas de la estación migratoria en Ciudad Juárez

El panista sostuvo que los muertos que dejó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua es una clara postal de la política del gobierno que se suma a inacción para tomar cartas frente al crimen organizado.

¿Qué pasó en Chiapas con el presunto Cártel de Sinaloa?

Recientemente, se compartieron imágenes en las que que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron recibidos por una multitud de personas, entre aplausos y gritos en Chiapas.

Durante el video con 53 segundos de duración se observa el paso de más de 10 vehículos con personas que portan armas largas y con el rostro cubierto; de fondo se puede escuchar “¡Puro Sinaloa!” y “Arriba el Cártel de Sinaloa”.

🔴Bienvenidos a México, país en el que habitantes de #Chiapas reciben con aplausos y gritos de aliento a presuntos miembros del #CártelDeSinaloa porque, según medios locales, los van a liberar de otro grupo criminal.



¿Y el gobierno y el Estado de Derecho?



INACEPTABLE pic.twitter.com/7u06XYlZfe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

Guardia Nacional encontró a más de 400 migrantes en los últimos 15 días

En los últimos 15 días, el Instituto Nacional de Migración informó que en coordinación con la Guardia Nacional ayudó a 415 migrantes en Sonora, mientras realizaban tareas en la carretera Hermosillo-Nogales, situada en el municipio de Santa Ana.

De acuerdo con el reporte, en estos días realizaron múltiples revisiones en autobuses de pasajeros y vehículos de carga, en total 308 hombres y 107 migrantes, de los cuales, 67 son menores. Las personas que encontraron eran de los siguientes países:

Albania, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Guatemala, Ghana, Guinea, Honduras, India, Mauritania, Nepal, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka, El Congo, El Salvador y Venezuela, son las nacionalidades de las personas encontradas en Sonora que no pudieron acreditar su estancia legal en México.