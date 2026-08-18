“En Oaxaca lo normal es el crimen político": Líder del PT denuncia a Salomón Jara por amenazas

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, enfrenta una denuncia por parte de Benjamín Robles, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en dicha entidad. El mandatario estatal es señalado por emitir amenazas en su contra.

Denuncia ante la FGR por amenazas y hostigamiento político en Oaxaca

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a las amenazas recibidas por Robles Montoya a través de redes sociales y que el dirigente petista relaciona con las críticas que ha hecho contra el gobierno del morenista.

El dirigente petista detalló que las amenazas no solo han llegado por publicaciones en plataformas digitales, sino también mediante mensajes de voz. Según explicó, presentó evidencia física de estos audios en un dispositivo a la Fiscalía como parte de la denuncia. Con este trámite, el caso ya figura en una carpeta de investigación federal, lo que abre la puerta a un proceso formal de indagatoria sobre los hechos denunciados.

La respuesta de Benjamín Robles y las acusaciones de crimen político

En declaraciones a medios, Benjamín Robles Montoya no dudó en señalar al gobernador como responsable directo del clima de hostilidad que enfrenta. “En condiciones normales y con personas de bien, yo no tendría que temer por mi vida, pero en Oaxaca lo normal es el crimen político y su principal responsable es Salomón Jara”, afirmó el líder del PT.

Robles Montoya agregó que, a su juicio, el mandatario estatal “no es una persona de bien” y que su actuar se asemeja más al de un líder de un cártel que al de un encargado del ejecutivo.

Contexto de la ruptura política entre el PT y Morena en Oaxaca

La denuncia presentada ante la FGR ocurre en un contexto de ruptura política entre el PT y el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca. Desde la revocación de mandato de enero de 2026, el partido ha pasado de ser aliado a adversario del morenista, acusándolo de fraude electoral.

En entrevista con Azteca Noticias, Robles explicó que en el ejercicio de revocación de mandato, Salomón Jara hizo uso de propaganda ilegal y giras por el estado para amedrentar y hasta exigió a presidentes municipales unas metas de votos.

Destacó que en varias casillas encontraron urnas embarazadas, incluso con más del 100% de los votos en comparación con el padrón electoral y hasta en algunas votaron más personas que habitantes en el municipio.