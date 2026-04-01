¡Polémica en Oaxaca! Salomón Jara impulsa modificaciones a Ley de Expropiaciones; permitirían arrebatar propiedades

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ya se frotaba las manos para arrebatar propiedades privadas. Hace unos días, el congreso oaxaqueño, de mayoría morenista, le aprobó modificaciones a una vieja Ley de Expropiaciones; esta contemplaba la figura de posesión inmediata.

Una operación fast track que dejaría con escasas posibilidades a los propietarios para defender sus inmuebles bajo el pretexto de convertirlos en proyectos de salud pública o educación.

¿Por qué genera preocupación la figura de posesión inmediata de inmuebles?

La propiedad privada como una amenaza, así es como ven los morenistas casas y terrenos de los oaxaqueños.

"Es condenable que leyes así sean aprobadas en todos los congresos del país. No les basta haber desaparecido el Tribunal de Justicia del Estado; se apoderaron del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, y ahora van por el patrimonio de las y los oaxaqueños", explicó Rosario Ramírez, presidenta del PAN en Oaxaca.

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¿Qué cambia con la nueva Ley de Expropiación en Oaxaca?

Ante la crítica mediática y política, el gobernador Salomón Jara reculó con rabia y amenazas.

"Miren, todavía no se ha publicado la Ley de Expropiación, pero sí me conviene que se quede como está. Y la voy a sostener como estaba. Para que nuestros detractores estén más contentos, porque entonces van a pagar hasta los 10 años, porque entonces puede expropiar lo que se quiera, porque así lo dice la ley y estará abierto totalmente. O sea, caprichos de ellos, no caprichos de ellos", explicó.

Por ello, el urgente llamado a que dicha ley sea derogada para evitar que la rabieta de Salomón Jara Cruz atente contra el derecho de propiedad como sucede en las tiranías.

"Un empresario me decía: 'Nosotros tenemos miedo de alzar la voz, porque va a haber una persecución en contra de nosotros, pero ustedes lo pueden hacer, ayúdennos porque sí tenemos miedo de que nos expropien nuestras propiedades aquí en la capital oaxaqueña, pero además le tienen miedo al gobierno, eso es muy delicado", explicó Tomás Basaldú, presidente del PRD en Oaxaca.