Benjamín Robles llama “corrupto” a Salomón Jara y pide su salida tras consulta de revocación de mandato en Oaxaca

La tensión política en Oaxaca ha escalado tras la jornada de consulta de revocación de mandato. Benjamín Robles Montoya, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), desconoció la legitimidad del gobernador morenista Salomón Jara Cruz y le exigió abandonar el cargo, asegurando que el pueblo ha rechazado su permanencia.

Aunque la consulta realizada no tiene carácter vinculatorio (es decir, no obliga legalmente a la destitución), el líder petista argumenta que el mensaje de las urnas es moralmente contundente. Según Robles, los primeros reportes arrojan una "tendencia irreversible" en contra del mandatario estatal.

El voto público y la acusación de corrupción

La postura de Robles fue más allá de las declaraciones. A través de sus redes sociales , difundió una fotografía de su propia boleta marcada a favor de que se le revoque el mandato al gobernador, acompañada de un duro mensaje en la plataforma X donde tilda a Jara de "corrupto".

pic.twitter.com/zWr8ZslbXp — Benjamín Robles (@BenjaminRoblesM) January 26, 2026

"El conteo de votos avanza. La consulta popular para la revocación de mandato del corrupto de Jara empieza a generar una tendencia irreversible. El pueblo de #Oaxaca quiere que Jara se vaya" escribió el dirigente, dejando completamente en claro su postura en contra del gobernador.

Para el dirigente del PT, el resultado de este ejercicio ciudadano, aunque simbólico en términos legales, debería ser suficiente para que el gobernador tome la decisión de separarse del Poder Ejecutivo estatal. E instó al gobernador a no esperar los tiempos legales y actuar de manera "digna".

"Si Salomón tuviese un poco de dignidad, ya debiese a empacar sus cosas", sentenció Robles, marcando una clara distancia y confrontación con el gobierno de Morena en la entidad.

Salomón Jara afirma que ganó la consulta sobre revocación de mandato

Este lunes 26 de enero, el gobernador de Oaxaca, afirmó que la mayoría de las personas decidieron "ratificar su confianza en nuestro proyecto y determinaron dar continuidad a la primavera Oaxaqueña".

Comenzamos la #ConferenciaDePrensa informando sobre el proceso histórico que vivimos ayer. El pueblo de Oaxaca nos volvió a dar una gran lección cívica y democrática. El porcentaje de participación ha sido histórico.



Superamos otros procesos como el juicio a los expresidentes,… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 26, 2026

En ese sentido, destacó que el porcentaje de participación fue histórica y superaron otros procesos como el juicio a los expresidentes, la revocación de mandato de López Obrador y la reciente elección judicial.