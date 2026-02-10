Benjamín Robles, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, denunció un fraude en la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara. El PT, aliado de Morena, perdió confianza en Jara y respalda la decisión popular del 25 de enero de 2025, cuando la gente votó mayoritariamente por su salida.

Votos a velocidad “Flash": La prueba técnica que invalidaría el resultado de la revocación de mandato

Benjamín Robles explicó en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA) lo que ocurrió en el ejercicio de revocación de mandato. Aseveró que previamente detectaron propaganda ilegal y participación prohibida de funcionarios públicos. Añadió que el propio gobernador realizó giras por el estado para amedrentar y presionar a presidentes municipales con metas de votos, “pero no sabía que el pueblo de Oaxaca es mucha pieza y lo puso en su lugar”, afirma Robles.

Encuentran urnas embarazadas en varios lugares, con más del 100% de votos respecto al padrón electoral. En algunos casos, votaron más personas que habitantes en el municipio. Algo inédito ocurrió en casillas: emitían un voto cada 17 segundos.

“Imagínense, eso es imposible. Realmente imposible”, enfatiza Robles. “Ni siquiera Flash, ese famoso superhéroe, fue tan rápido”, ya que votar toma al menos un minuto, en el proceso de tomar una boleta y que verifiquen que el elector está en la lista nominal.

Urnas embarazadas y sobornos: El recuento de las irregularidades en el estado

El PT registró representantes en el 98% de las casillas, pero amenazas y sobornos los apartaron, ya que les ofrecieron hasta 5 mil pesos para que abandonaran su puesto por tres horas. A pesar de esto, ciudades clave como la capital de Oaxaca perdieron tres a uno contra Jara, y todas las urbes importantes le dieron un “estate quieto”, consideró Robles.

Cifras reales vs. oficiales: 64% pide adiós a Jara en consulta histórica

Jara presume más de 500 mil votos a favor, pero Robles lo desmiente: apenas superó los 200 mil. La realidad muestra que el 64.11% votó por su salida y 30% porque el mandatario estatal se quedara.

“ Oaxaca ya no tiene gobernador. Tiene un usurpador porque mediante el fraude electoral lo que ha hecho Jara es tratar de pisotear la voluntad de Oaxaca y de los ciudadanos”, declaró Robles.

Justicia en tribunales: El recurso de inconformidad que podría tumbar a Salomón Jara

El PT presentó un recurso de inconformidad ante tribunales locales, regionales y la Sala Superior. De ser necesario, escalarán a instancias internacionales. “Le perdimos la confianza al usurpador Salomón Jara”, consideró.

Salomón Jara anunció un relanzamiento de su gobierno y cambios en el gabinete, pero Robles lo califica de absurdo. “Quién puede creer si supuestamente tuvo una elección exitosa. ¿Cómo va a limpiar a su gabinete?”, cuestiona, ya que la revocación apuntó directamente a la confianza en él, no en su equipo. “Si su gabinete es tan inútil, pues en el primer año debió haberlo sacado del gobierno”.

Robles insiste: no se trata de partidos, sino de la gente. Por primera vez, Oaxaca participó masivamente en una revocación de mandato, pero las autoridades no cumplieron las expectativas. “El PT acompaña la decisión del mandato popular y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. (...) (Salomón Jara) se tiene que ir”, sentenció.