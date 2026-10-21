Lilly Téllez señala a Morena de proteger a presuntos aliados del narco tras caso Jáuregui

La senadora del PAN cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) acuse de traición a la patria al exfiscal de Chihuahua por un operativo antidrogas en el que participaron agentes estadounidenses.

La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el presunto delito de traición a la patria provocó nuevos señalamientos políticos en el Senado. La legisladora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno de Morena, al considerar que se utiliza esta acusación contra un funcionario que participó en acciones contra el narcotráfico.

Desde la tribuna, Téllez sostuvo que las autoridades están persiguiendo a quien, según su postura, combatía a los grupos criminales, mientras que otros políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico no enfrentan consecuencias equivalentes.

En su intervención, mencionó a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López y Andy López Beltrán, entre otros, a quienes acusó de mantener pactos con cárteles de la droga. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de la senadora y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.

Lilly Téllez cuestiona acusación de traición a la patria

La panista rechazó que existan elementos jurídicos suficientes para acusar a Jáuregui de traición a la patria por su participación en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en Chihuahua.

Durante su discurso, defendió la actuación contra estas instalaciones y cuestionó que la intervención de agentes extranjeros en el operativo pueda encuadrarse en ese delito.

“Un operativo antidrogas como el que hizo el fiscal en Chihuahua”, afirmó al referirse a las acciones que, desde su perspectiva, no deberían considerarse traición a la patria.

Téllez también planteó que, aun si el despliegue se hubiera realizado sin autorización formal, las posibles irregularidades tendrían que analizarse desde otras disposiciones legales.

“En su caso, podría ser una posible violación a la ley de seguridad nacional y a reglas de coordinación con agencias extranjeras, pero no es traición a la patria”, expresó.

La senadora atribuyó la acusación a una supuesta intención política de Morena y lanzó una de las frases más duras de su intervención: “Los de Morena han inventado lo de traición a la patria porque tienen que seguir protegiendo a los cárteles que les financiaron las campañas para venir a sentarse aquí a la bancada de los mafiosos”.

¿Qué establece la ley sobre la traición a la patria?

El artículo 123 del Código Penal Federal contempla este delito cuando una persona realiza actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de México con la finalidad de someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero. También incluye otros supuestos relacionados con actos de hostilidad contra la nación.

La discusión jurídica del caso gira en torno a la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua. La FGR sostiene que hubo una intervención irregular de personal extranjero en territorio mexicano, mientras que el caso ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.