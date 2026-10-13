Lilly Téllez exige a la FGR indagar a Amílcar Olán y rastrear sus empresas con contratos millonarios

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar, agotar y judicializar las investigaciones en contra del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y sus empresas vinculadas.

La legisladora fundamentó su exigencia en investigaciones periodísticas difundidas por Latinus, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y TV Azteca, que documentan la cercanía de Olán con Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, así como su rol como proveedor clave de balasto en megaproyectos estratégicos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El documento formal radicado en el Senado demanda que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, realice peritajes de autenticidad de voz a los audios donde se expone la presunta obtención de utilidades extraordinarias por 250 millones de pesos en apenas seis meses, las supuestas pláticas de Olán con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger la logística del balasto, y la evasión fiscal por 834 millones de pesos a través de la firma huachicolera Portacelis Gas and Oil. Asimismo, la senadora solicitó formalmente activar los mecanismos de cooperación internacional para su localización en Suiza, luego de que reportes periodísticos de Irving Pineda lo ubicaran en una residencia de lujo en Lugano.

Desde el Senado, exhorto a la FGR a investigar a Jorge Amílcar Olán Aparicio y sus empresas vinculadas. Exijo información a la UIF, SAT, Anticorrupción, SEDENA y SEMAR para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades: https://t.co/qdXuubnnVB — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 13, 2026

PAN exige informes a Hacienda, Sedena, Semar y Secretaría Anticorrupción

A través del punto de acuerdo, el PAN exhortó a la FGR a que informe en un plazo no mayor a 30 días si existen carpetas de investigación vigentes sobre el empresario tabasqueño y la empresa Portacelis Gas and Oil. De igual forma, el recurso requiere formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que detalle el estado de las denuncias penales interpuestas y las alertas financieras reportadas.

La solicitud se extiende a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) para que transparenten los contratos, precios unitarios, padrón de proveedores y procedimientos de adjudicación otorgados a la red de Olán Aparicio en las obras del Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo.