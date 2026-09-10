¿Amenazas desde el Senado? Lilly Téllez exige investigar amenazas contra periodista Enrique Acevedo

La senadora Lilly Téllez lanzó un mensaje desde el Senado dirigido al periodista Enrique Acevedo, luego de que, según denunció, el senador Luis Fernando Salazar lo habría amenazado públicamente tras la difusión de información relacionada con la senadora Julieta Ramírez.

Téllez calificó como “gravísimo” que un integrante del Senado amenace a un periodista por realizar su trabajo y sostuvo que el caso no debe quedarse únicamente en una confrontación política.

Durante su intervención, la legisladora pidió a Acevedo extremar precauciones y señaló directamente a Salazar por una expresión que, desde su perspectiva, representa una amenaza contra la libertad de prensa.

“Vamos a ir tras de ti”, habría sido la frase que Téllez atribuyó al senador, a quien acusó de utilizar un lenguaje que calificó como “puramente mafioso”.

Lilly Téllez pide protección para Enrique Acevedo

El señalamiento de Téllez fue más allá de la discusión entre legisladores y periodistas. La senadora pidió que se tome con seriedad la advertencia y reclamó que las autoridades investiguen el episodio.

“Exijo a la FGR que abra una investigación de inmediato contra el senador Luis Fernando Salazar por haber amenazado al periodista Enrique Acevedo”, afirmó.

Para Téllez, el punto central es que un senador no puede responder a una investigación periodística mediante amenazas, particularmente cuando la información difundida involucra presuntas irregularidades de integrantes del propio Congreso.

La legisladora sostuvo además que Acevedo habría dado a conocer información relacionada con Julieta Ramírez y una supuesta intención de convertirse en testigo protegido ante autoridades estadounidenses.

Mensaje para el periodista @Enrique_Acevedo

sobre las amenazas del senador @SalazarLuisFer : pic.twitter.com/p7jJOQWkeC — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 9, 2026

Téllez lanza fuertes acusaciones contra Morena

En su intervención, Lilly Téllez también endureció el tono contra el grupo político al que identificó como cercano a Salazar.

La senadora utilizó expresiones como “bancada de los mafiosos” y lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos de integrantes de Morena con grupos delictivos. También mencionó a Adán Augusto López y a Enrique Inzunza, a quienes se refirió con calificativos relacionados con el narcotráfico.

Estos señalamientos forman parte del discurso político de Téllez y, al tratarse de acusaciones graves, no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.

El mensaje de la senadora coloca nuevamente sobre la mesa la tensión entre el poder político y el ejercicio periodístico, especialmente cuando una investigación o publicación incomoda a funcionarios o legisladores.

La amenaza contra un periodista abre otra discusión

Más allá de la disputa entre Morena y sus opositores, el señalamiento de Téllez plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando un periodista recibe una amenaza por publicar información de interés público?

La respuesta, desde la postura expresada por la senadora, debe pasar por una investigación formal y no por una disputa política.

Téllez pidió que la Fiscalía General de la República intervenga y determine si existió una conducta que pudiera constituir un delito.