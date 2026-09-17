Lilly Téllez lleva al Senado caso de abogada y periodista que acusa persecución del INE y la FGR

La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo ante el Senado para solicitar que el Poder Legislativo emita una condena contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que calificó como un agravio y una forma de actuar y proceder en contra de la abogada y periodista Mónica Calles Miramontes.

El planteamiento también alcanza a personal del propio instituto electoral y pide que tanto el INE como la Fiscalía General de la República (FGR) conduzcan sus actuaciones conforme a la legalidad, la ética, la objetividad y la imparcialidad.

En su propuesta, Téllez solicita además que cesen los actos que identifica como acoso, hostigamiento y persecución contra Calles.

Téllez lleva el caso al terreno de los derechos humanos

documento presentado por la legisladora panista sustenta su planteamiento en distintos principios relacionados con la protección de los derechos humanos y el ejercicio profesional de abogados y periodistas.

Entre ellos, Téllez señala los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, particularmente la disposición que establece que, cuando la seguridad de los profesionales del Derecho sea amenazada como consecuencia de sus funciones, las autoridades deben procurar que reciban protección adecuada.

La senadora también hace referencia al acceso a la información necesario para la defensa de los clientes. De acuerdo con el documento, las autoridades deben garantizar a los abogados el acceso a información, archivos y documentos pertinentes que estén bajo su poder o control, con la anticipación suficiente para permitir una asistencia jurídica eficaz.

Exijo que el Senado:

•Condene enérgicamente la actuación del @INEMexico contra la abogada y periodista @moni_calles.

•Exhorte con firmeza al INE y a la @FGRMexico a actuar con ética, objetividad e imparcialidad, y detener cualquier tipo de acoso, hostigamiento o persecución. pic.twitter.com/AyXirErXdm — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 16, 2026

El punto de acuerdo también aborda la libertad de expresión

Téllez cita la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), específicamente el principio que señala que la censura previa, así como la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por medios de comunicación, resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

La senadora también menciona el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.

En el documento, Téllez sostiene además que la utilización del aparato punitivo del Estado para inhibir, amedrentar o sancionar a quien ejerce el periodismo crítico constituye una forma de censura indirecta incompatible con una sociedad democrática, retomando lo señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

¿Qué solicita Lilly Téllez al Senado?

A partir de estos argumentos, la senadora plantea que el Senado emita una condena contra el INE por el agravio y la forma de actuar y proceder que, según su planteamiento, se ha ejercido contra Mónica Calles Miramontes y personal de ese instituto electoral.

Además, exhorta al INE y a la Fiscalía General de la República a que sus actuaciones en el caso se apeguen a la legalidad, ética, objetividad e imparcialidad.

La propuesta incluye también un llamado a detener cualquier acto de acoso, hostigamiento o persecución contra la abogada y periodista.