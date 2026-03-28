CONFIRMADO: Lista completa de avenidas y calles cerradas en CDMX por el México vs Portugal: ¿dónde no hay paso hoy 28 de marzo?

El partido México vs Portugal en la Ciudad de México se llevará a cabo en la alcaldía Coyoacán y las autoridades confirmaron que debido al encuentro en el Estadio Banorte habrá cierres viales al sur de la CDMX hoy 28 de marzo.

Si en tus planes está acudir por la zona, toma en cuenta que calles y avenidas importantes estarán cerradas. ¿Cuáles serán las alternativas viales? Aquí todos los detalles de cómo será la movilidad.

Lista de calles y avenidas cerradas por partido México vs Portugal en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte del operativo “Estadio Seguro”, lleva a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del estadio.

Se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en: Avenida Santa Úrsula Anillo Periférico Avenida del Imán y Gran Sur Calzada de Tlalpan

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¿Cuáles serán las alternativas viales en CDMX por el México-Portugal?

La SSC informó que policías de tránsito implementarán un dispositivo de vialidad y realizarán cortes viales necesarios, a fin de que las inmediaciones del Estadio Banorte sea una zona libre de vehículos.

Debido a los cierres de calles, se recomienda a los automovilistas que no se dirigen al estadio a utilizar como alternativas viales:

Al Norte

Avenida División del Norte

Circunvalación

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Al Sur

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes

Al Oriente

Avenida División del Norte

Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Al Poniente

Avenida Aztecas

Avenida Universidad

Avenida Insurgentes

Avenida Revolución

¿Hasta dónde llegarán los taxis de aplicación en el Estadio Banorte?

Las autoridades informaron que se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres.

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No habrá estacionamiento público en estadio para el México vs Portugal

Toma en cuenta que habrá acceso exclusivo para peatones con boleto o que acrediten la residencia. También se permitirá el acceso vehicular a residentes de la zona que acrediten la residencia.

Mientras que el estacionamiento del estadio estará parcialmente en funcionamiento, pues únicamente estará disponible para:



Palcohabientes

Invitados especiales

Miembros de la Federación Mexicana de Futbol

Staff

¿A qué hora será el partido México vs Portugal en CDMX?

El encuentro deportivo iniciará a la 19:00 horas hoy sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte. Sigue todos los detalles del México vs Portugal minuto a minuto en Azteca Deportes.

Si no puedes acudir al estadio, recuerda que TV Azteca tendrá la transmisión en vivo online del partido de la Selección Mexicana totalmente gratis.

