Oficial: Av. Hidalgo, Manuel Ávila Camacho y todas las calles que cerrarán 12 y 13 de octubre por la Romería 2026 en Zapopan

¡Atención, zapopanos! Con motivo de la celebración anual de la Romería de Zapopan 2026 y el arribo de miles de peregrinos a la Basílica, las autoridades municipales implementaron un amplio operativo de movilidad que contempla cortes a la circulación desde el sábado 10 de octubre a las 11:00 pm hasta el martes 13 de octubre a las 11:59 pm. Los cierres viales afectarán de manera progresiva importantes arterias del centro de Zapopan y sus inmediaciones para resguardar la seguridad de los feligreses.

#Jalisco | Más de dos millones participarán en la romería de Zapopan



Jalisco celebra la edición 292 de la Romería de la Virgen de Zapopan, una de las tradiciones religiosas más importantes del país y reconocida por la @UNESCO.



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¿Qué calles cerrarán en Jalisco por la Romería en Zapopan?

Las restricciones vehiculares se dividen en varias etapas y horarios según el cuadrante del centro zapopano y los accesos principales:



Avenida Hidalgo: Presenta cortes desde el perímetro del centro histórico hasta vialidades secundarias, con cierres totales programados del 11 al 13 de octubre.

Presenta cortes desde el perímetro del centro histórico hasta vialidades secundarias, con cierres totales programados del 11 al 13 de octubre. Avenida Manuel Ávila Camacho: Registra bloqueos principales en el tramo de ingreso al centro de Zapopan, afectando el paso hacia el corredor de las Américas desde el lunes 12 de octubre.

Registra bloqueos principales en el tramo de ingreso al centro de Zapopan, afectando el paso hacia el corredor de las Américas desde el lunes 12 de octubre. Avenida de las Américas y Avenida Juan Pablo II: Mantienen restricciones de paso vehicular de las 12:00 am a las 3:00 pm durante las jornadas más concurridas de la peregrinación.

Mantienen restricciones de paso vehicular de las 12:00 am a las 3:00 pm durante las jornadas más concurridas de la peregrinación. Avenida Aurelio Ortega y vialidades aledañas al CISZ: Permanecen cerradas en tramos específicos para habilitar el paso peatonal de los contingentes.

Alternativas por el cierre de calles en Zapopan

Para evitar embotellamientos, el Gobierno de Zapopan habilitó diversas rutas alternas para el tránsito local y de paso:



Calle 16 de Septiembre y Calle Colón: Habilitadas como vías secundarias de desahogo hacia el norte.

Habilitadas como vías secundarias de desahogo hacia el norte. Calle Pino Suárez: Funciona como conexión alternativa entre las inmediaciones de la zona centro.

Funciona como conexión alternativa entre las inmediaciones de la zona centro. Avenida José Parres Arias y Boulevard Panamericano: Alternativas viales para el desplazamiento hacia el polígono del Centro Cultural Universitario y el CISZ.

Alternativas viales para el desplazamiento hacia el polígono del Centro Cultural Universitario y el CISZ. Calle Lourdes: Opción sugerida para la circulación perimetral al oriente del polígono afectado.

¿A qué hora es la procesión de la Romería de Zapopan?

La procesión principal del trayecto de la Virgen de Zapopan, desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, inicia en las primeras horas de la madrugada del lunes 12 de octubre, con el mayor flujo de contingentes religiosos e ingreso de peregrinos entre las 6:00 am y las 2:00 pm. Las autoridades recomiendan anticipar traslados y hacer uso del transporte público o la Línea 3 del Mi Tren debido a las restricciones vehiculares vigentes hasta el martes 13 a las 11:59 pm.