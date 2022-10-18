Primera ministra Truss dice que lamenta los errores pero no dimitirá

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, se disculpó por los "errores" en su reforma fiscal que causaron que la confianza de los inversores se evaporara y sus calificaciones en las encuestas se desplomaran antes de que casi todo fuera finalmente destruido el lunes (17 de octubre), pero dijo que no renunciaría.

“Reconozco que hemos cometido errores, lamento esos errores, pero los arreglé. He nombrado un nuevo canciller, hemos restaurado la estabilidad económica y la disciplina fiscal”, dijo Truss durante una entrevista con medios británicos.

El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, quien fue designado el viernes 14 de octubre después de que Truss despidiera a su aliado cercano Kwasi Kwarteng, el lunes se deshizo de los principales puntos restantes de su agenda de reducción de impuestos, incluida la reducción de su vasto plan de apoyo energético.

Truss y Kwarteng intentaron cambiar la política fiscal de Reino Unido al revelar 45 mil millones de libras de recortes de impuestos no financiados el mes pasado para sacar a la economía del estancamiento.

Pero la respuesta de los inversionistas en bonos fue brutal y los costos de endeudamiento aumentaron. Los prestamistas retiraron las ofertas de hipotecas y el Banco de Inglaterra finalmente tuvo que intervenir para evitar que los fondos de pensiones se hundieran debido al movimiento de Truss y Kwarteng.

Truss, quien se convirtió en Primera Ministra de Reino Unido hace menos de seis semanas, se enfrenta a una posible revuelta de sus legisladores esta semana, según los informes.

Pero se mantuvo desafiante y dijo que se "enfocaría en cumplir con el público británico".

"Ahora es el momento de enfocarnos en cumplir, asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestro paquete energético... eso es en lo que estoy pensando como primera ministra", dijo Truss.