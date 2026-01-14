“Es una persona estupenda": Trump habla con Delcy Rodríguez y asegura que hay buena relación con Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha dado un vuelco radical que pocos habrían imaginado hace apenas unos meses. Este miércoles, el presidente, Donald Trump , confirmó desde la Casa Blanca que sostuvo una "larga y gran conversación" telefónica con Delcy Rodríguez , quien actualmente funge como presidenta encargada de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

Con un tono sorprendentemente cálido, Trump describió a Rodríguez como una "persona estupenda" y "fantástica", asegurando que ambos gobiernos finalmente han encontrado un terreno común para trabajar de manera fluida y efectiva.

Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron larga llamada

Desde su despacho, Trump compartió detalles sobre este acercamiento, subrayando que no fue un contacto breve, sino una conversación profunda donde se discutieron "demasiadas cosas". Aunque el mandatario evitó profundizar en los acuerdos específicos, insistió en que la química política entre su administración y la gestión de Rodríguez es excepcionalmente buena.

"Es alguien con quien hemos trabajado muy bien", señaló el presidente, dejando claro que la figura de Delcy se ha convertido en el puente principal para estabilizar la región bajo la mirada de Washington.

Marco Rubio presente en charla entre Trump y Rodríguez

En este acercamiento no solo estuvo presente el presidente. Trump reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio , también participó en la llamada, lo que le otorga un peso institucional enorme al diálogo.

Según el mandatario, esta triada de comunicación está permitiendo que las negociaciones avancen a una velocidad que no se veía en décadas.

Trump y su intención de reunirse con Rodríguez

Este deshielo diplomático no ocurrió de la noche a la mañana. Ya el pasado 11 de enero, desde el Air Force One, Trump había adelantado sus intenciones de sentarse cara a cara con Rodríguez. En aquel momento, elogió la disposición de la funcionaria venezolana para llegar a acuerdos rápidos y efectivos.

Para Trump, la clave ha sido la "actitud positiva" de Delcy, algo que ha facilitado que la comunicación fluya con una naturalidad que el equipo estadounidense valora como un triunfo de su diplomacia directa.

Trump: "Creo que nos llevamos muy bien con Venezuela":

Trump cerró su intervención diciendo: "Creo que nos llevamos muy bien con Venezuela". Esta declaración deja claro que la comunicación entre Venezuela y Estados Unidos ha mejorado a partir de la captura del dictador, Nicolás Maduro .

Hasta ahora, se espera que ambos mandatarios mantengan el intercambio de mensajes.