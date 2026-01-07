La historia detrás de “La Tigresa”, mote de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

La historia detrás de "La Tigresa", Delcy Rodríguez , y la de su hermano Jorge están cimentadas en un evento que definió sus vidas: la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez. Él fue un líder socialista en Venezuela detenido por el secuestro de un empresario estadounidense y murió bajo custodia policial en 1976.

Este trasfondo otorgó a los hermanos Rodríguez unas credenciales de izquierda consideradas "impecables" dentro del movimiento revolucionario. Delcy, abogada educada en Gran Bretaña y Francia, ha usado ese legado para escalar en la política hasta los niveles más altos.

En el puente Simón Bolívar, #Colombia desplegó al Ejército ante un posible aumento de venezolanos que busquen salir del país.



Mientras Delcy Rodríguez rinde protesta como presidenta interina, crecen la incertidumbre y el hermetismo #político



En la frontera, la gente pide una… pic.twitter.com/OCrginx3FH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

El origen de la "Tigresa": El peso de un apodo

En los círculos políticos, Delcy es conocida por un apodo: "La Tigresa". Este sobrenombre no es gratuito; se le atribuye por su estilo agresivo y tajante tanto en la diplomacia como en la gestión interna. Durante su trayectoria, ha supervisado sectores críticos como la economía petrolera y los servicios de inteligencia.

Su ascenso no fue casualidad. Bajo el ala de Nicolás Maduro , ocupó cargos como ministra de Relaciones Exteriores y Vicepresidenta, consolidándose como su sucesora natural cuando el sistema necesitó un nuevo rostro al frente.

Rodríguez y su relación con militares venezolanos

Delcy Rodríguez ha logrado tejer redes fuera de la ideología debido a su capacidad particular para involucrarse en sectores distintos, como inversionistas de Wall Street y ejecutivos petroleros de EU.

Rodríguez también ha construido una relación cercana y "transaccional" con los militares venezolanos, quienes actúan como los árbitros del poder en el país. Es esta alianza con las fuerzas armadas lo que le permitió asumir la presidencia interina con respaldo institucional tras la captura de Maduro.

⚠️ Represión contra la prensa en Venezuela.



El SNTP reporta la detención de 14 comunicadores durante la cobertura del juramento de Delcy Rodríguez.



Actualmente hay 23 periodistas presos en el país.https://t.co/wxYug3osKs pic.twitter.com/rxp7wpiWOa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2026

El dilema de Delcy con Trump: ¿Colaboración o conflicto?

El inicio de su mandato interino ha sido una montaña rusa de mensajes. Por un lado, el gobierno de Donald Trump asegura que ya existen líneas de comunicación y que ella se ha mostrado "grata" y dispuesta a trabajar.

Por otro, en sus discursos públicos, Rodríguez ha mantenido una retórica dura, llamando "extremistas" a los funcionarios de Washington.

Trump ya lanzó una advertencia clara: si ella no permite el acceso total a las instalaciones petroleras y carreteras para su reconstrucción, "pagará un precio más alto que Maduro".

Delcy Rodríguez en la cuerda floja

Aunque el Tribunal Supremo ordenó a Rodríguez como líder, su legitimidad es cuestionada por figuras como Marco Rubio, quien afirma que no hubo elecciones libres.

Hoy, "La Tigresa" gobierna un país en ruinas, el cual solo espera ser libre e iniciar un proceso post- dictadura.