El plan de Trump para Venezuela: EU podría estar al mando “mucho más que un año”

La caída de Nicolás Maduro no fue el final, sino el inicio de una era de "supervisión" en Venezuela por parte del gobierno estadounidense podría durar mucho más de lo que cualquiera esperaba.

En una reciente entrevista con The New York Times, el presidente Donald Trump fue claro: Washington planea quedarse el tiempo que sea necesario para reconstruir el país usando sus propias reservas de crudo. Al ser cuestionado sobre si esto duraría meses o un año, su respuesta fue contundente: “Yo diría que mucho más”.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump afirma que su país podría gobernar Venezuela y explotar su petróleo durante años



En entrevista con NY Times, el presidente estadounidense aseguró que Washington reconstruirá Venezuela usando sus reservas petroleras, bajaría los precios del crudo y entregaría… pic.twitter.com/ItTOwbnDh5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Quién manda en Venezuela

Aunque la presidenta interina Delcy Rodríguez asegura que su gobierno tiene el control, desde la Casa Blanca la visión es distinta. La vocera Karoline Leavitt afirmó que Estados Unidos tiene el “máximo apalancamiento” sobre las autoridades actuales. En palabras sencillas: las decisiones clave de Venezuela se están dictando desde Washington para asegurar que el país deje de exportar drogas y criminales, bajo la agenda de "paz a través de la fuerza".

El plan de tres fases para Venezuela revelado por Marco Rubio

El Secretario de Estado, Marco Rubio , ya le puso nombre y estructura a este proceso. Tras reunirse con senadores, explicó que el camino se divide en tres etapas críticas:



Estabilización: Poner orden en las calles y asegurar el control territorial. Recuperación: Abrir el mercado petrolero a empresas estadounidenses y occidentales, además de ofrecer amnistía a la oposición para reconstruir la sociedad. Transición: El cambio definitivo del gobierno, aunque sobre esto último los detalles se mantienen bajo llave.

🚨 ATENCIÓN | CONFIRMADO 🚨

Marco Rubio acaba de decir lo que muchos se negaban a aceptar:

Venezuela entra en un proceso de tres fases claramente definido.

1️⃣ Estabilización

Se tomarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, se venderán a precios de mercado y… pic.twitter.com/Z6itv7Zhx1 — Jonatan Palacios (@JPActivista) January 7, 2026

Trump y el petróleo de Venezuela

Trump tiene un plan para el crudo venezolano: usarlo para bajar los precios mundiales y, al mismo tiempo, financiar la reconstrucción de la infraestructura venezolana. Rubio confirmó que ya se está ejecutando un trato para movilizar todo el petróleo que estaba "atrapado" por las sanciones.

Estados Unidos planea gestionar la riqueza petrolera para que el país sudamericano "se pague a sí mismo" su recuperación.

Habrá elecciones en Venezuela

A pesar de la presión internacional por un proceso democrático, la Casa Blanca no tiene prisa. Tanto Trump como su equipo han reiterado que es "demasiado pronto" para fijar un calendario electoral. La prioridad actual no es el voto, sino reformar las instituciones y estabilizar la economía. Para Washington, dictar una fecha ahora sería prematuro, pues primero deben limpiar el terreno político.

White House press secretary Karoline Leavitt tells @RachelVScott that the U.S. is in "close coordination with the interim authorities" in Venezuela, adding that "their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America." https://t.co/aEM8TQ7XQp pic.twitter.com/NT9neNjDmI — ABC News (@ABC) January 7, 2026

La transformación de Venezuela no será de la noche a la mañana

Marco Rubio pidió realismo a quienes esperan cambios inmediatos. El control que ejerce EU mediante la "cuarentena" al petróleo es lo que está forzando los resultados positivos, pero el proceso será lento. "No va a funcionar de la noche a la mañana", advirtió. Por ahora, Venezuela entra en un periodo de tutela extendida donde Washington lleva el volante y el petróleo marca el rumbo.