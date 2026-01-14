“Ya no puedes comer arepas": Venezolanos envían cartas a Maduro hasta la cárcel en Nueva York

Desde que se confirmó la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, la comunidad venezolana en el exterior ha pasado de la celebración a la acción creativa. Aprovechando que el exmandatario se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , cientos de personas han comenzado a enviarle cartas.

Esta campaña, que nació de una idea en redes sociales, busca que Maduro lea directamente el sentir de quienes sufrieron la crisis económica y la separación familiar bajo su gobierno, convirtiendo el buzón de la cárcel neoyorquina en un receptor de testimonios históricos.

Buenos dias.



Aqui esta la carta que mandare a Maduro, de parte de ustedes. Habían muchos mensajes, puse los que pense que eran personales, y aquellos que no lo mandaran a mamarse un guebo (por reglamento).



Puede que haga esta misma actividad una segunda vez. Me dejan saber. pic.twitter.com/fJtmxTzkEa — storm🇻🇪 (@ssstormzzz) January 8, 2026

De un meme a un envío de cartas masivo

La iniciativa fue creada por una joven venezolana de 21 años conocida como "Storm", quien huyó de su país en 2015. Todo comenzó como una broma en la red social X, donde sugirió enviar un meme de un gato riéndose a la dirección de la prisión. Sin embargo, la respuesta fue masiva: cientos de venezolanos le pidieron que incluyera sus palabras.

Storm terminó redactando una carta de tres páginas que incluye 35 mensajes anónimos de personas que viven tanto dentro como fuera de Venezuela, asegurándose de que las voces de quienes siguen en el país también sean escuchadas.

Venezolanos utilizan humor ácido con Maduro

Muchos de los mensajes que se han vuelto virales utilizan el humor ácido para encarar al expresidente. Algunos le preguntan irónicamente si tiene frío en Nueva York o si extraña la comida de su tierra.

"Ya no podrás comer arepas", dice una de las cartas, recordando uno de los platos más tradicionales del país que Maduro solía mostrar en sus transmisiones. Estas notas buscan "trolear" al exlíder en su nueva realidad como un interno más de una de las prisiones más estrictas de los Estados Unidos.

🇺🇸🇻🇪‼️ | La carta que le mandaron desde Florida a Nicolás Maduro en Nueva York: pic.twitter.com/ZrZnDsvwTD — UHN Plus (@UHN_Plus) January 9, 2026

El reclamo de las familias separadas por culpa de Maduro

Más allá de las bromas, gran parte de la correspondencia está cargada de un dolor profundo. Muchos venezolanos aprovecharon el papel para contarle a Maduro cómo sus políticas los obligaron a abandonar a sus padres, hijos y amigos. "Llevo 11 años sin ver a mi familia por tu culpa", escribió un usuario.

Otros le recordaron los días de hambre y las carencias, expresando un sentimiento de alivio al saber que ahora él es quien experimenta la soledad de una celda fría, lejos de sus privilegios y de su esposa, Cilia Flores .