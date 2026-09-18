¿Sabes qué es el nuevo fraude de los “billetes G5” en CDMX? Lo que debes saber

Una nueva modalidad de fraude fue detectada por la policía de la Ciudad de México (CDMX) en la que se advierte el uso de lls denominados “billetes G5”, pero ¿en qué consiste esta forma de engaño?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) supo de la situación a través de la Unidad de Policía Cibernética, al conocer que existía la venta de supuestos “billetes G5” y la reventa fraudulenta de boletos para diferentes eventos.

Estafa de Jennifer Albert: los perfiles falsos que buscan robar tu dinero en redes sociales; así operan

Supuestos billetes de alta calidad son ofrecidos en redes sociales

El uso de redes sociales y plataformas digitales se han convertido en una opción para que las personas adquieran diferentes productos y servicios.

No obstante, delincuentes han desarrolado una modalidad de fraude mediante la venta de “billetes G5” y la reventa fraudulenta de boletos para diferentes eventos.

Los “billetes G5” son billetes supuestamente de alta calidad o con características similares a los auténticos, los cuales son ofrecidos en publicaciones, perfiles o grupos de redes sociales.

Son promocionados con fotografías y videos, en los que se indica que están disponibles en paquetes de diferentes cantidades y precios.

El engaño de los "Billetes G5" en redes sociales

El delincuente, una vez que gana el interés de la víctima, inicia una conversación privada, donde el supuesto vendedor da instrucciones para realizar un depósito o transferencia bancaria como condición para apartar o enviar el paquete.

Sin embargo, una vez que el vendedor recibe el dinero, deja de responder, bloquea a la víctima, elimina la publicación o proporciona información falsa sobre el envío y en otros casos, envía un producto distinto al que ofreció.

¡Cuidado con estas entradas para conciertos en CDMX!

La policía capitalina advirtió que esta forma de engaño también ocurre con la reventa fraudulenta de boletos, los cuales se publican en diferentes redes sociales, grupos de aficionados y aplicaciones de mensajería.

El delincuente ofrece entradas para conciertos, festivales o eventos con alta demanda. Para que la persona vea que es algo serio, el ladrón usa ro busca generar confianza usando fotografías de boletos reales, comprobantes de compra, perfiles aparentemente reales o información obtenida de páginas oficiales.

Para ganar ventaja, el vendedor argumenta que necesita vender el boleto con urgencia, lo ofrece más barato o tiene muchas entradas.

Una vez que recibe el depósito, anticipo o pago total mediante transferencia bancaria, bloquea al comprador, elimina la publicación o envía un boleto inexistente, alterado, duplicado o que ya fue utilizado.

Incluso en otros casos, un mismo boleto digital es ofrecido a diferentes personas, pero solo una de ellas podrá ingresar al evento.

