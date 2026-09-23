¿Te marcan, no responden y cuelgan? El motivo oculto detrás de las ‘llamadas silenciosas'; cómo protegerte

Atender el teléfono, decir "¿bueno?" y escuchar un silencio absoluto antes de cortar la comunicación, es una de las molestias más frecuentes de los usuarios; sin embargo, este sencillo acto podría traer problemas con tus datos personales, pero ¿qué tan peligrosas son las 'llamadas silenciosas'?

¿Son peligrosas las famosas 'llamadas silenciosas'?

Las 'llamadas silenciosas', también conocidas como 'llamadas fantasma', no representan un peligro de hackeo inmediato por solo contestar el teléfono; sin embargo, son el primer paso para una futura estafa y otros ciberdelitos.

Aunque a simple vista parce un pequeño "error de señal", esta es una práctica que involucra nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

¿Por qué te llaman a tu teléfonos, contestas y nadie responde?: Modus operandi

Según una compañía internacional de ciberseguridad, la razón principal por la que los usuarios reciben llamadas y cuelgan al contestar, se debe a que los ciberdelincuentes buscan recopilar los datos biométricos de las víctimas.

Con grabar a penas unos segundos de tu voz, los estafadores pueden clonarla con ayuda de Inteligencia Artificial para crear una voz convincente con una o dos palabras aisladas; sin embargo, pueden unirlas y crear una réplica totalmente creíble.

Una vez que tienen la copia exacta de tu voz, los estafadores se hacen pasar por un familiar, un colega o un jefe y le piden a quien contesta que, con suma urgencia, les envíe dinero, les dé un código de dos factores para autenticarse en un servicio del gobierno o realice otra acción aparentemente inocua.

📞 Contestas. Nadie habla. Y cuelgan. ¿Te ha pasado? Las llamadas silenciosas pueden tener distintas causas y no siempre significan lo que imaginas.



👀 En nuestro blog te explicamos qué puede haber detrás y qué hacer cuando recibes una de estas llamadas: https://t.co/V26x7dvpzc… pic.twitter.com/fEbm7vq7A9 — Kaspersky Latinoamérica (@KasperskyLatino) August 27, 2026

¿Qué hacer si contestas una llamada silenciosa?

¡No entres en pánico! En caso de contestar una 'llamada silenciosa', lo primero que debes hacer es colgar de inmediato, no pronuncies ninguna palabra como "¿sí?" o "¿bueno?", ya que con esos pocos segundos, los delincuentes podrían clonar tu voz.

Al colgar la llamada, lo primero que debes hacer es bloquear el número o marcarlo como spam. Evita a toda costa regresar la llamada.

¿Cómo protegerte de las 'llamadas silenciosas'?