¿A qué hora comienza a llover en CDMX? Alertan por lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo este jueves

A preparar el paraguas. La Ciudad de México recibe un nuevo mes con fuertes lluvias y la posible caída de granizo que azotarán distintas partes de la capital del país para la tarde de este 1 de octubre 2026; te compartimos los horarios clave.

El temporal de lluvias en CDMX tendrá una duración de 6 días, terminando hasta el próximo 5 de octubre.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX este 1 de octubre 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo comenzarán alrededor de la 13:00 horas en la Ciudad de México .

Las lluvias con actividad eléctrica se presentarán alrededor de las 16:00 horas, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El mal clima podría extenderse hasta las 22:00 horas del 1 de octubre 2026; se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cómo será la temperatura hoy 1 de octubre?

El clima para este jueves en la CDMX será un ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y la posible caída de granizo.

Además habrá vientos en dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora; se recomienda a los ciudadanos estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Las temperaturas máximas serán de 24°C, mientras la temperatura mínima será de 16°C para la tarde de este jueves.

Mañana fresca. Por la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡Temperatura máxima: 24 °C

🌡Temperatura mínima: 16 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iJlyOU2LJX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?