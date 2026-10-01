¿A qué hora comienza a llover en CDMX? Alertan por lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo este jueves
Se espera un ambiente cálido a caluroso en la CDMX la tarde de este jueves, acompañado de lluvias fuertes a muy fuertes y la posible caída de granizo.
A preparar el paraguas. La Ciudad de México recibe un nuevo mes con fuertes lluvias y la posible caída de granizo que azotarán distintas partes de la capital del país para la tarde de este 1 de octubre 2026; te compartimos los horarios clave.
El temporal de lluvias en CDMX tendrá una duración de 6 días, terminando hasta el próximo 5 de octubre.
¿A qué hora empieza a llover en CDMX este 1 de octubre 2026?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo comenzarán alrededor de la 13:00 horas en la Ciudad de México.
Las lluvias con actividad eléctrica se presentarán alrededor de las 16:00 horas, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El mal clima podría extenderse hasta las 22:00 horas del 1 de octubre 2026; se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias.
Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura en la #CDMX. pic.twitter.com/C5OpSPLzq2— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026
Pronóstico del clima en CDMX: ¿Cómo será la temperatura hoy 1 de octubre?
El clima para este jueves en la CDMX será un ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y la posible caída de granizo.
Además habrá vientos en dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora; se recomienda a los ciudadanos estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
Las temperaturas máximas serán de 24°C, mientras la temperatura mínima será de 16°C para la tarde de este jueves.
Mañana fresca. Por la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2026
🌡Temperatura máxima: 24 °C
🌡Temperatura mínima: 16 °C
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iJlyOU2LJX
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.