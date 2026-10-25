VIDEO ¡La corriente lo llevó a Estados Unidos! Hombre es arrastrado de Ciudad Juárez hasta el Río Bravo por las fuertes lluvias

Las lluvias en Ciudad Juárez provocaron que un hombre fuera arrastrado por la corriente hasta Estados Unidos, luego de que el agua desplazara varios vehículos en la zona poniente de la ciudad durante la tarde de este sábado.

La corriente arrastró un automóvil hasta el Río Bravo

Por segundo día consecutivo, una fuerte lluvia cayó en la frontera y generó corrientes de agua capaces de arrastrar vehículos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Uno de los incidentes ocurrió en el poniente de la ciudad, donde un automóvil compacto blanco fue arrastrado por el arroyo de las Víboras durante aproximadamente 10 cuadras, hasta quedar atorado en un desagüe ubicado cerca del monumento al Cigarro, a unos metros del río Bravo.

Militares rescatan al hombre del lado estadounidense

De acuerdo con el relato de los hechos, militares estadounidenses utilizaron una llanta para sacar al hombre del agua y posteriormente lo entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo resguardaron y le colocaron una toalla.

Una familia queda atrapada en otra camioneta

La corriente también arrastró otra camioneta en la que viajaba una familia. El vehículo se desplazó de reversa entre el agua y cayó en uno de los desagües que desembocan en el río Bravo.

La escena provocó gritos de desesperación entre quienes presenciaron el incidente, al observar que la familia permanecía al interior de la camioneta.

Un ciudadano fronterizo grabó los hechos ocurridos a orillas del río Bravo, donde la fuerza del agua convirtió las lluvias en una situación de riesgo para quienes se encontraban en la zona.

Clima extremo en Chihuahua

La interacción entre una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, con un canal de baja presión sobre el norte de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias muy fuertes en Chihuahua (noreste, este, sur y suroeste), además de viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos y/o tornados en el norte de dicho estado. Recuerda salir con cuidado y mantenerte informado sobre el desarrollo y el avance del clima en tu entidad.

