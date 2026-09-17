Fuertes lluvias dejan bajo el agua a Empalme, Sonora; activan Plan DN-III-E

Las lluvias registradas en Empalme, Sonora dejaron, de manera preliminar, 13 viviendas afectadas por ingreso de agua, mientras brigadas de Protección Civil y elementos de la Marina continúan recorriendo las zonas para evaluar daños y atender a la población.

Las familias que fueron evacuadas de manera preventiva decidieron trasladarse con familiares o conocidos. Por ello, los dos refugios temporales habilitados permanecen abiertos, aunque hasta el momento no tienen personas albergadas.

¿Por qué permanece el agua acumulada en Empalme?

La acumulación de agua estaría relacionada con un efecto de remanso en la desembocadura del cauce hacia el mar. El incremento temporal del nivel del mar y el oleaje elevado dificultan que el agua de lluvia pueda salir con rapidez.

Protección Civil informó que el bordo fusible opera con normalidad y no presenta anomalías en su estructura.

¿Qué hacen las autoridades ante las inundaciones?

Personal de Protección Civil, Marina y la Brigada de Respuesta Inmediata mantiene vigilancia de los niveles de agua, recorridos en la zona costera y el levantamiento del censo de daños.

Por su parte, la Secretaría de Marina y el Ejército activaron el Plan DN-III-E en Empalme para apoyar en esta emergencia a los damnificados y labores de limpieza.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a los avisos oficiales y utilizar el 911 para reportar situaciones de riesgo o solicitar apoyo.