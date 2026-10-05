¡Deslaves arrasan caminos! Decenas de poblados quedan incomunicados por lluvias torrenciales en Hidalgo

Las lluvias torrenciales de las últimas horas en Hidalgo provocaron deslaves, derrumbes y caída de piedras en distintos puntos de las sierras Otomí-Tepehua, Gorda y Alta, dejando caminos bloqueados y complicando el paso hacia varias comunidades; entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran T enango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol y Tianguistengo .

La acumulación de agua reblandeció el terreno y provocó que toneladas de tierra, lodo y rocas terminaran sobre distintos accesos; en algunos puntos los pobladores quedaron prácticamente incomunicados, mientras autoridades solicitaron evitar los recorridos por las zonas serranas durante las precipitaciones.

Tlanchinol y Tepehuacán, entre los municipios afectados

En Tlanchinol, los desprendimientos de tierra y material de los cerros alcanzaron los caminos y bloquearon algunos accesos; la situación también se complicó en Tepehuacán de Guerrero, donde las precipitaciones dañaron pasos provisionales que permitían la comunicación entre distintas zonas.

Las condiciones del terreno mantienen bajo riesgo algunos caminos, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y Seguridad Pública.

Las #lluvias dejaron incomunicados a decenas de poblados en la sierra y la zona #Otomí-#Tepehua. Deslaves y desgajamientos de cerros arrastraron toneladas de tierra y piedra, bloqueando caminos y accesos. En Tepehuacán de #Guerrero, el agua incluso se llevó pasos provisionales. Vía @herreleo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Cierran caminos en Tenango de Doria y Nicolás Flores

En Tenango de Doria permanece cerrado el tramo entre la salida de Peña Blanca y El Nanthe, en la región de San Pablo, debido a la acumulación de lodo; también se reportaron problemas en Cerro Chico y Santa María Temaxcalapa.

Nicolás Flores también implementó un cierre preventivo en el camino de Segundo Santa Cruz ante la posibilidad de nuevos derrumbes; las autoridades recomendaron no utilizar ese trayecto y buscar vías alternas.

Hidalgo mantiene vigilancia por las lluvias

Ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, el gobierno estatal mantiene vigilancia especial en la Sierra Gorda, Sierra Alta, Otomí-Tepehua y Huasteca.

El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que el Comité de Emergencias permanece activo y recordó que hace un año las lluvias dejaron más de 35 mil personas damnificadas en 28 municipios; por ello, las autoridades mantienen monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los caminos afectados.

#Hidalgo así el efecto de las #lluvias en el estado, que han dejado poblados #incomunicados en la sierra y en la zona #OtomiTepehua, hasta ahora son 8 #derrumbes y #deslaves los que se han registrado en #Tlanchinol, #TepehuacándeGuerrero, #TenangodeDoria; #Eloxochitlan #Huazalingo; #NicolasFlores; #Tlahuiltepa; #SanSalvador, @Azteca_Hidalgo @AztecaNoticias @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 5, 2026

La recomendación para quienes viven o circulan por las zonas serranas es evitar desplazamientos durante las lluvias y atender los avisos oficiales, particularmente en los puntos donde ya se registraron deslaves o cierres preventivos.